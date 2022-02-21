Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 7-е воскресенье Рядового времени. 20 февраля 2022 г., площадь Св. Петра

Как печально, когда люди и народы, гордящиеся тем, что они христиане, видят в других людях врагов и думают о том, чтобы вести войну друг против друга, сказал Папа, предваряя чтение молитвы Angelus в седьмое воскресенье рядового времени. Передает русская служба Vatican News.

В отрывке из Евангелия дня Иисус дает ученикам несколько важных жизненных ориентиров, напомнил Святейший Отец: «Господь имеет в виду самые сложные ситуации, те, что являются испытанием для нас, в которых мы сталкиваемся с людьми, настроенными к нам враждебно и недоброжелательно, кто постоянно пытается причинить нам вред. В этих случаях ученик Иисуса призван не поддаваться инстинкту и ненависти, а идти дальше, гораздо дальше: преодолеть порывы инстинкта, обуздать в себе ненависть». Иисус говорит: «Любите врагов ваших; благотворите ненавидящим вас» (Лк 6, 27). И еще конкретнее: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую» (ст. 29). Когда мы слышим это, нам кажется, что Господь просит невозможного. Тем более – зачем любить своих врагов? Ведь, если не давать отпор обидчикам, то любому насилию будет дан «зеленый свет», и это несправедливо.

«Но так ли это на самом деле? Действительно ли Господь требует от нас невозможного и даже несправедливого? Так ли это?», — спросил Папа, призывая к размышлению, и предложил: «Давайте разберемся с тем чувством несправедливости, которое мы испытываем, «подставляя другую щеку». И давайте подумаем об Иисусе. Во время страстей, во время несправедливого суда перед первосвященником, в какой-то момент один из служителей дает Ему пощечину. И что Он делает? Он не оскорбляет, нет: Он говорит служителю: «Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?». (Ин 18, 23). Он требует ответа за причиненное Ему зло. Подставить другую щеку – вовсе не значит молча страдать, уступая несправедливости».

Своим вопросом Иисус обличает несправедливость. Но он делает это без гнева, без насилия, и более того – с мягкостью, потому что Он хочет не разжечь спор, а разрядить напряжение, пояснил далее Папа: «Это важно – вместе погасить ненависть и несправедливость, пытаясь вернуть виновного брата. Это нелегко, но Иисус сделал это и говорит нам, что мы тоже должны это сделать». Это и означает «подставить другую щеку»: кротость Иисуса – более сильный ответ, чем пощечина, которую Он получил. Подставить другую щеку – это не отступление проигравшего, а действие того, кто обладает большей внутренней силой. Подставить другую щеку – значит победить зло добром, пробить брешь в сердце врага, показать всю нелепость его ненависти. Подставляя другую щеку, продолжил Папа, мы должны делать это не с каким-то тайным умыслом или неприязнью, а с любовью: «Бескорыстная и незаслуженная любовь, которую мы получаем от Иисуса, помогает нам действовать так, как действует Он – отвергая всякую месть. Мы привыкли мстить: «Я тебе отомщу», – говорим мы, затаив обиду в сердце».

Возможно ли, чтобы человек полюбил своих врагов? Если бы это зависело только от нас, это было бы невозможно. «Но давайте помнить, что, когда Господь просит о чем-то, Он хочет это дать, — пояснил Папа. – Господь никогда не просит нас о том, чего Он не дал бы нам раньше. Когда Он говорит любить врагов, Он хочет дать нам способность делать это. Без этой способности мы бы не смогли, но Он говорит — «возлюби врага своего» — и дает нам способность любить. Святой Августин молился так — послушайте, какая это прекрасная молитва: «Господи, дай, что повелишь, и повели, что хочешь» (Исповедь, X, 29.40), ибо Ты дал мне это прежде». Мы должны просить Бога дать нам силу любить, продолжил Папа: «Эту силу любить воплощает в Себе Святой Дух, и с Духом Иисуса мы можем отвечать на зло добром, мы можем любить тех, кто причиняет нам боль. Именно так поступают христиане».

Завершая размышление, Святейший Отец призвал подумать, как мы ведем себя в ситуациях, когда нужно подставить другую щеку и проявить любовь к врагу: «Когда кто-то причиняет нам зло, обычно мы тут же идем и рассказываем об этом другим, чувствуя себя жертвами. Давайте остановимся и помолимся Господу за этого человека, чтобы Он помог ему, и тогда чувство обиды рассеется. Молитва за тех, кто плохо с нами обошелся, — это первое, что поможет превратить зло в добро. Молитва. Дева Мария да поможет нам быть миротворцами по отношению ко всем, особенно к тем, кто нам враждебен и неприятен».