Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 6-е воскресенье Рядового времени. 14 февраля 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Красивая площадь и солнце! Какой прекрасный вид!

Сегодняшнее Евангелие (Мк 1,40-45) повествует нам о встрече Иисуса с человеком, больным проказой. Прокаженные считались нечистыми и, согласно предписаниям Закона, должны были оставаться вне населенного пункта. Они были исключены из всех личных, социальных и религиозных отношений: например, они не имели права посещать синагогу, они не могли входить в храм, и всё это были именно религиозные запреты! Иисус, напротив, позволяет такому человеку приблизиться к Себе, проявляет к нему сочувствие, больше того, протягивает руку и прикасается к нему. Это было немыслимо в то время. Таким образом, Он фактически благовествует, возвещает и свидетельствует, что Бог стал близок к нам в нашей жизни, что Он сострадает людям в их судьбе и в их немощах, что Он приходит, чтобы упразднить любые барьеры, мешающие нашим доверительным отношениям с Ним, с ближними и с самими собой. Он приблизился…, Он стал близок. Запомните это слово: близость. И еще два. Сострадание: Евангелие свидетельствует, что Иисус, завидев прокаженного, проявил сочувствие к нему. И нежность. Три слова, характеризующие образ действий Бога: близость, сострадание, нежность. В рассматриваемом эпизоде мы видим двух «нарушителей Закона», встретившихся друг с другом. Первый нарушитель – прокаженный, приблизившийся к Иисусу, – а он не имел права этого делать. Второй «нарушитель» – Сам Иисус, Который, будучи движим состраданием, нежно касается прокаженного и, тем самым, его исцеляет. Ведь и Он по Закону не имел права этого делать! Получается, что они оба – «преступники»! И перед нами два «преступления».

Первое правонарушение – это поступок прокаженного: несмотря на предписания Закона, он отказывается от изоляции и подходит к Иисусу. Его болезнь считалась наказанием Божиим, но в лице Иисусе он получил шанс узреть иной Облик Бога: не того Бога, Который наказывает, но Отца сострадания и любви, Который освобождает нас от греха и никогда не лишает нас Своей любви. Этот человек смог выйти из изоляции именно потому, что в лице Иисуса он встретил Бога, разделившего его боль. Его привлекло расположение к нему Иисуса, и он решился выйти за пределы наложенных на него ограничений, поведать Собеседнику трагическую историю своей жизни. Я сейчас вспоминаю о многих хороших священниках-исповедниках, которые умеют привлекать людей, проявлять к ним свое расположение; и о многих людях, ощущающих, что они – ничто; людях, буквально раздавленных бременем своих грехов; людях, которые именно поэтому так нуждаются в нежности, в сострадании… Есть у нас достойные духовники, без кнута в руках, доброжелательные, умеющие выслушать и засвидетельствовать, что Бог благ, что Бог прощает, что Он не устает прощать… И я прошу всех вас, собравшихся сегодня на площади, приветствовать аплодисментами этих милосердных духовников.

Второе правонарушение – это поступок Иисуса: Закон запрещает контактировать с прокаженными, а Он, движимый состраданием, протягивает руку и касается прокаженного, чтобы исцелить. Кто-то мог бы сказать: Он согрешил. Ведь Он сделал то, что запрещено Законом. Он преступник. И это так и есть: Он преступник. Он не ограничивается словами, Он прикасается к собеседнику. Соприкоснуться с кем-то любовью – это значит наладить отношения, войти в общение, включиться в жизнь другого человека до такой степени, чтобы разделить с ним его боль. Своим поступком Иисус свидетельствует, что небезразличный к нам Бог не держится на «безопасном расстоянии». Напротив, Он сострадает нам, Он приближается к нам и прикасается к нашей жизни, исцеляя ее Своей нежностью. Вот образ действий Бога: близость, сострадание и нежность. В этом и заключается «преступление» Бога. И в этом смысле Он – «великий преступник»!

Братья и сестры, также и в наши дни есть немало людей, которые всё еще страдают от упомянутой болезни, от лепры, и от других болезней или недомоганий, с которыми бывает сопряжена социальная стигматизация. «Этот человек – грешник». Представьте только, как некая женщина приходит в дом, где Иисус трапезует с учениками и гостями, и изливает на Его ноги благовония. И кое-кто при этом говорит: «Если бы Он был пророк, то знал бы, что за женщина прикасается к Нему. Она грешница». Гости выказывают женщине свое презрение. А Иисус, напротив, выказывает ей Свое расположение, благодарит ее и ободряет: «Прощаются тебе грехи твои». Это нежность Иисуса. Социальные предрассудки отделяют людей друг от друга, и это находит свое выражение в таких высказываниях: «Этот человек нечист… Этот человек – грешник… Этот человек – мошенник… И так далее, и тому подобное». Да, может быть порой так оно и есть. Но нельзя об этом судить, руководствуясь предрассудками. Никто из нас не застрахован от болезней, неудач, страданий… При этом мы склонны замыкаться в себе, отгораживаться от Бога и других людей. Грех становится ширмой, отгораживающей нас даже от самих себя – из-за стыда, из-за унижения, но Сам Бог приближается к нам, чтобы открыть наше сердце. И именно в таких обстоятельствах Иисус возвещает нам, что Бог не есть идея или абстрактное учение. Бог есть Тот, Кто не боится «осквернить» Себя нашими язвами, не боится прикоснуться к нашим ранам. Но кто-то, возможно, спросит: «Святой Отец, что это ты такое говоришь? Разве Бог оскверняет Себя?». Так не я это говорю, а апостол Павел: «Он сделал Себя грехом за нас». Тот, Кто не был грешником, Кто в принципе не мог грешить, сделал Себя самим грехом! Взгляните только, до какой степени Бог «осквернил» Себя, чтобы приблизиться к нам, чтобы проявить Свое сострадание и засвидетельствовать нам Свою нежность! Близость, сострадание и нежность.

Соблюдая правила, от которых зависит наша репутация в обществе, мы сплошь да рядом скрываем свою боль и надеваем защитные маски. Компенсируя расчеты своего эгоизма и следуя логике наших потаенных страхов, мы не желаем вникать и в страдания других людей. Так попросим же Господа о благодати жить этими двумя «преступлениями» – «преступлениями», описанными в сегодняшнем Евангелии. Во-первых, преступлением прокаженного, дабы нам было даровано мужество, чтобы выбраться из собственной самоизоляции, и вместо того, чтобы сидеть на месте, жалеть себя и плакать о своих несовершенствах, вместо того, чтобы непрестанно жаловаться, поспешить навстречу Иисусу такими, какими мы на самом деле есть; сказать Ему: «Да, Иисус, я такой». И мы почувствуем себя в Его объятиях, в объятиях Иисуса, а это так прекрасно! И еще одно «преступление» – «преступление» Иисуса. Это любовь, которая выходит за рамки условностей, которая преодолевает предрассудки и страх быть вовлеченным в жизнь других людей. Так научимся же быть такими «преступниками», какими были те двое: прокаженный и Иисус.

И пусть Дева Мария сопровождает нас в нашем странствии. К Ней мы теперь будем взывать в молитве Angelus.

Перевод «Сибирской католической газеты»