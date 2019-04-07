Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е воскресенье Великого Поста. 7 апреля 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это пятое воскресенье Великого Поста литургия предлагает нам историю женщины, взятой в прелюбодеянии (Ин 8,1-11). Здесь противопоставлены друг другу две позиции: книжников и фарисеев, с одной стороны, и Иисуса – с другой. Первые хотят осудить женщину, ибо мнят себя себя хранителями Закона и гарантами его правильного применения. Напротив, Иисус хочет спасти ее, поскольку олицетворяет милость Бога, Который, прощая, реализует искупление, и примиряя, обновляет.

Давайте рассмотрим ход событий. Иисус учил в храме, и тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, которую уличили в прелюбодеянии. Они поставили ее в центре образовавшегося кружка и спросили Иисуса, нужно ли немедленно побить ее камнями, как это предписано Законом Моисеевым. Евангелист утверждает, что они задали этот вопрос, «ибо испытывали Его, чтобы иметь повод обвинить Его» (Ин 8,6) Можно предположить, что цель этих людей была следующей (оцените по достоинству их нечестие!): отсутствие согласия со стороны Иисуса на побиение камнями привело бы к Его обвинению в неповиновении Закону; в то время как согласие стало бы причиной доноса Римским властям, которые зарезервировали исключительно за собой судопроизводство по важным делам и не допускали актов самосуда. Иисусу пришлось дать ответ.

Оппоненты Иисуса, погрязшие в законнических ограничениях, стремятся и Сына Божия поместить в тесные рамки своих суждений и осуждений. Однако Тот пришел в мир не осуждать, а спасать, дарить людям новую жизнь. И какова же была реакция Иисуса на это испытание? Прежде всего, Он молча склоняется к земле и что-то пишет на ней пальцем. Тем самым Он напоминает, что единственным Законодателем и Судией является Бог. Затем Он произносит: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень» (Ин 8,7). Таким образом Иисус взывает к совести окруживших Его людей: они ощущают себя «хранителями праведности», а Он напоминает им, что на самом деле они – грешники, и, следовательно, не могут присваивать себе право принимать решения о жизни и смерти подобного им человека. И тогда они один за другим, начиная со старших — т.е. более разумных и, значит, более других знающих себе цену — начинают уходить, фактически отказываясь от своего предложения побить женщину камнями. Эта сцена побуждает всех нас осознать, что мы — грешники, а потому нам следует как можно скорее избавиться от камней очернения и осуждения, которыми мы порой столь охотно готовы забрасывать ближних. Ведь, очерняя других людей, мы по-своему тоже бросаем камни и уподобляемся героям сегодняшнего евангельского эпизода.

В конце концов, их остались двое: Иисус и стоявшая посреди женщина, «та, что нуждалась в милосердии и Само Милосердие», по словам св. Августина. Иисус — это единственный безгрешный человек, имевший право бросить камень, но Он не делает этого, ибо Бог «не хочет смерти грешника, а чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез 33,11). И Иисус прощается с женщиной следующими знаменательными словами: «Иди и впредь не греши» (Ин 8,11) Этим Он отверзает ей новый, сотворенный милосердием путь, однако же, чтобы следовать этим путем, от нее тоже потребуется усилие: больше не грешить. Упомянутое приглашение касается также всех нас: Иисус прощает сегодня всех нас и открывает перед нами новый путь.

Теперь, в это время поста, мы призваны осознать себя грешниками и испросить прощения у Бога. А полученное прощение, в свою очередь, реализует примирение, дарит спокойствие, инициирует новую цепь событий. Целью всякого истинного обращения является новое будущее, новая жизнь, жизнь красивая, свободная от греха, щедрая. И поэтому не стоит бояться просить Иисуса о прощении, ведь это Он открывает дверь к новой жизни. Так пусть же Дева Мария поможет нам засвидетельствовать всем на свете милосердную любовь Бога, Который в Иисусе дарит нам и обновляет нашу жизнь, предлагая нам раз за разом всё новые возможности.

Перевод «Сибирской католической газеты»