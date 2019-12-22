Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Адвента. 22 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это четвертое и последнее воскресенье Адвента Евангелие дня (Мф 1,18-24) подводит нас к Рождеству Христову через опыт святого Иосифа, который, на первый взгляд, кажется лицом второго плана, но в поведении которого заключена вся христианская мудрость. Наряду с Иоанном Крестителем и Марией он является одним из тех, на кого Литургия Слова обращает наше особое внимание в период Адвента, причем среди этих троих, он – самый скромный. Он не проповедует, на произносит речей, он просто стремится творить волю Божию и делает это в стиле Евангелия и возвещенных в нем блаженств: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5,3). Иосиф и есть тот «нищий», ибо он обладает самым существенным: трудится, живет трудом своих рук… Такая «нищета» свойственна тем, кто отдаёт себе отчет в своей полной зависимости от Бога и на Него возлагает всё свое упование.

Евангельское повествование сегодняшнего дня презентует тонкую и неоднозначную с людской точки зрения ситуацию. Иосиф и Мария были обручены, но еще не жили вместе как супруги. И вот, Она, промыслом Божиим, оказалась беременной. Иосиф, столкнувшись с такой неожиданностью, безусловно был шокирован, но вместо того, чтобы принять импульсивные карательные меры, которые могли бы быть продиктованы Законом Моисеевым, принялся искать такое решение, кое подразумевало бы уважение к достоинству и личной цельности его возлюбленной Марии. Евангелие говорит нам: «Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая опорочить Ее, хотел тайно отпустить Ее»(Мф 1,19). И в самом деле, Иосиф прекрасно знал, что публичное осуждение им своей невесты имело бы для нее самые тяжелые последствия, вплоть до смертного приговора. Притом он полностью доверял Марии, которую сам избрал себе в жены. Он не понимал происходящего, но пытался найти выход.

Но, так или иначе, эти необъяснимые обстоятельства со всей остротой поставили перед ним вопрос о будущем их союза, в связи с чем он, наверняка с большими душевными страданиями, решился оставить Марию, не устраивая при этом скандала. Однако тут вмешался Ангел Господень, чтобы объяснить ему, что принятое им решение не отвечает воле Божией. Больше того, Господь указал ему новый путь – путь примирения, любви и счастья: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого» (Мф 1,20).

В данном случае Иосиф полностью доверился Богу: он подчинился велению Ангела и принял Марию к себе в дом. Именно это нерушимое доверие Богу позволило ему должным образом осмыслить непростую с человеческой точки зрения ситуацию, ситуацию, по правде сказать, весьма загадочную. Иосиф, оценив эту ситуацию в свете веры, принял следующее решение: пусть зачатое в утробе Марии Дитя – это не его сын, но это Дитя – Сын Божий; а Иосиф, со своей стороны, станет его опекуном и защитником, в полной мере принимая на себя обязанности земного отцовства. Пример этого скромного, но весьма мудрого человека побуждает нас оторвать свой взор от банального и привычного и устремить его за горизонты обыденности. Речь идет о том, чтобы принять логику Бога, которая способна удивлять, и, будучи весьма далекой от малых и больших калькуляций, открывает нам новые перспективы – перспективы открытости Христу и Его слову.

Так пусть же Дева Мария и Ее целомудренный жених Иосиф помогут нам услышать Иисуса, Который приходит к нам с просьбой включить Его в наши проекты и решения.

Перевод «Сибирской католической газеты»