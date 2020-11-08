Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 32-е Рядовое воскресенье. 8 ноября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие нынешнего воскресенья (Мф 25,1-13) побуждает нас продолжить размышления о вечной жизни, к которым мы приступили по случаю торжества Всех Святых и Дня Поминовения Всех Усопших Верных. Сегодня Иисус рассказывает притчу о десяти девах, приглашенных на свадебный пир. Напомню, что в Евангелиях пир – это образ Царства Небесного.

Во времена Иисуса свадьбы обычно праздновались ночью, поэтому процессия гостей приходила к месту торжества с зажженными светильниками в руках. Некоторые из подруг невесты поступили попросту глупо: они заранее позаботились о наличии светильников, но почему-то не запаслись маслом. А вот девы разумные взяли и светильники, и масло. Оказалось, что жених опаздывает с появлением, так что все девы в конце концов заснули. Но вдруг чей-то громкий голос возвещает им, что жених прибудет с минуты на минуту, и тут-то неразумные девы сознают, что масла для светильников у них-то и нет. Они просят мудрых дев восполнить их недостаток, но те отвечают, что масла дать не могут, поскольку тогда его не хватит ни для кого. Неразумные девы спешат, чтобы купить масло, но тем временем приходит жених. Мудрые девы вступают вместе с ним в пиршественный зал, после чего двери закрываются. Все прочие приходят слишком поздно, и их прогоняют.

Очевидно, что, рассказывая эту притчу, Иисус призывает нас к готовности к Его пришествию. Не только к окончательному Второму Пришествию, но и к повседневным встречам с Ним, большим и малым встречам. Чтобы такие встречи были плодотворными, недостаточно одного только светильника веры, необходимо еще масло милосердия и добрых дел. По словам апостола Павла, вера, которая действительно соединяет нас с Иисусом, есть «вера, действующая любовью» (Гал 5,6). Именно этой верой отмечено поведение мудрых дев. Быть мудрым и благоразумным в христианском смысле – это значит не оттягивать свой отклик на призыв Божией благодати до последнего момента, а отвечать со всем желанием и немедленно, вот прямо сейчас. – Я… да, я скоро изменю свою жизнь… Так измени ее сейчас! Измени свою жизнь прямо сегодня! – Хорошо, хорошо, завтра обязательно. Но то же самое будет сказано и завтра, а в итоге «метанойя» так никогда и не состоится. Сегодня же! Если нам действительно нужна готовность к последней встрече с Господом, мы должны сотрудничать с Ним уже сейчас, творить добрые дела, вдохновляемые Его любовью.

Увы, нередко, как мы знаем, случается так, что подлинный смысл жизни, т.е. финальная встреча с Богом, теряется нами из виду. Мы утрачиваем чувство ожидания, склонны абсолютизировать настоящее. Абсолютизируя настоящее, мы растворяемся в нем, перестаем ожидать, а ведь ожидать – это не только полезно, но и необходимо. Кроме того, без остатка погружаясь в настоящее, мы оказываемся не в состоянии подняться над противоречиями момента. Утрата чувства ожидания фактически исключает какую-либо надежду на загробную жизнь: мы живем так, как будто никогда не умрем, не уйдем однажды в иную жизнь. Отсюда – всепоглощающее стремление к обладанию, успеху, самоутверждению… Со временем это стремление становится всё сильнее и сильнее. Но если мы будем руководствоваться тем, что в данный момент кажется нам наиболее привлекательным, тем, что нам нравится, будем преследовать собственные эгоистические интересы, наша жизнь так и останется бесплодной: мы не создадим запасов масла для нашего светильника, и он погаснет еще до пришествия Господа. Да, нам нужно научиться жить сегодняшним днем, но дело в том, что день сегодняшний должен быть открыт дню завтрашнему, открыт грядущему Господу и плодотворной встрече с Ним. Но в то же время, если мы откликаемся на Божию благодать и храним ее, если мы активно творим добро, то можем со спокойным упованием ожидать появления Жениха. Вполне вероятно, что Господь придет к нам тогда, когда мы спим, но это не беда: ведь у нас имеется достаточный запас масла. Мы создавали его день за днем, творя добрые дела, приумножая свое ожидание Господа, желая, чтобы Он пришел к нам как можно скорее и забрал нас с Собой.

Так прибегнем же к заступничеству Пресвятой Девы Марии, попросим Ее помочь нам жить действенной верой так, как это делала Она. Такая вера и есть тот сияющий светильник, с которым мы сможем пройти сквозь ночную тьму смерти и достичь великого праздника жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»