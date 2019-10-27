Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 30-е Рядовое воскресенье. 27 октября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Святой Мессой, которая состоялась сегодня утром в базилике Святого Петра, завершилась Специальная Ассамблея Синода Епископов по Панамазонскому региону. Первое чтение из Книги Сираха напомнило нам об отправной точке предпринятого нами путешествия: о вопле бедняка, который «проникает сквозь облака», ибо Бог «молитву обиженного услышит» (Сир 35,21.16). Вопль бедных, сопровождаемый воплем земли, дошел до нас из Амазонии. После этих трех недель трудов мы не имеем права делать вид, будто не слышали его. Голоса бедных, наряду со многими другими голосами внутри и вне Синодальной Ассамблеи – голосами пастырей, молодежи, ученых – велят нам не оставаться равнодушными. Нам часто доводилось слышать фразу «позже – это уже слишком поздно», и она не может оставаться просто звучным лозунгом.

Чем же был прошедший Синод? Это был, как об этом свидетельствует сам термин, совместный путь, и мы были утешены на этом пути исходящими от Господа мужеством и благоволением. Мы шагали, глядя друг другу в глаза и выслушивая друг друга со всей искренностью, не скрывая ни от себя, ни от других трудностей и проблем, вполне сознавая, как это прекрасно, идти вперед вместе, идти вперед ради служения. К этому же призывает нас апостол Павел в сегодняшнем втором чтении: в самый драматический момент, отдавая себе отчет, что «уже становится жертвою, и время отшествия настало» (ср. 2 Тим 4,6), он пишет: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей»(2 Тим 4,17). Таково было последнее желание Павла: не что-то приобрести для себя или для кого-то из своих, но отдать всё ради Евангелия, дабы оно было проповедано всем народам. Именно это стоит на первом месте, именно это важнее всего. Каждого из нас наверняка не раз спрашивали: «Что хорошего ты можешь сделать для себя?». Но сегодня нам следует спросить самих себя: «Что хорошего я могу сделать ради Евангелия?».

В ходе Синода мы как раз и задавались этим вопросом, стремясь открыть новые пути для возвещения Благой Вести. Чтобы жить Иисусом, чтобы жить Евангелием, необходимо выйти за собственные пределы. А еще мы ощутили настоятельную потребность отплыть на глубину, оставить комфортные побережья наших защищенных портов, отправиться на глубоководье: не в стоячие воды идеологических болот, а в открытое море, в которое Святой Дух призывает нас забросить свои сети.

Так обратимся же ради предстоящего нам теперь трудного путешествия к Деве Марии, Которую мы чтим и любим как Царицу Амазонии. Она стала таковой не благодаря насилию, но благодаря исключительно «инкультурации»: со скромной материнской смелостью Она выступила в защиту Своих детей, в защиту угнетенных. Именно Ей, Той, что заботилась об Иисусе в бедном доме в Назарете, мы поручим наших самых бедных детей и наш общий дом.

Перевод «Сибирской католической газеты»