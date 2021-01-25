Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Рядового времени. 24 января 2021 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Мк 1,14-20) иллюстрирует, так сказать, «передачу эстафеты» от Иоанна Крестителя к Иисусу. Иоанн был Его предтечей; он подготовил для Него почву и расчистил Ему путь. Теперь Иисус может начать Свою миссию и провозгласить, что в мир пришло Спасение: потому что Спасение есть Он Сам. Содержание проповеди Иисуса евангелист подытоживает в следующих словах: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1,15). Всё просто. Иисус очень точен в выражениях. Это послание приглашает нас к размышлению о двух фундаментальных понятиях: понятиях времени и обращения.

В данном отрывке из Евангелия от Марка время следует понимать как непрерывность Истории Спасения, управляемой Богом. «Исполненное время» подразумевает, что спасительное деяние достигает своей кульминации или полноты реализации: это тот исторический момент, в который Бог послал в мир Своего Сына и, следовательно, Его Царство стало более «близким», чем когда-либо. Время Спасения исполнилось, потому что пришел Иисус. Однако Спасение не является чем-то автоматическим. Спасение ест дар любви и в качестве такового предложено человеческой свободе. Всякий раз, когда мы говорим о любви, мы говорим также и о свободе: любовь без свободы не есть любовь. Там, где нет свободы, может быть интерес, может быть страх, много чего может быть, но любовь всегда свободна, и, будучи свободной, она нуждается в свободном же ответе: другими словами, она нуждается в нашем обращении. Обратиться означает изменить свой менталитет. Обращение есть изменение менталитета и изменение жизни. Обратиться значит больше не следовать примерам, какие подает мир, а следовать примерам, какие подает Бог в лице Иисуса; значит следовать за Иисусом, подражать тому, что делал Иисус, исполнять то, чему учил Иисус. Это радикальное изменение наших взглядов и наших отношений. И в самом деле, грех – это прежде всего грех мирской жизни, который, подобно воздуху, проникает собой всё вокруг, – это он производит менталитет, стремящийся к утверждению себя за счет других и за счет Бога. Вот что интересно… Какова ваша идентичность? И как же часто мы слышим, что идентичность человека можно определить лишь в терминах отрицания. Свою мирскую идентичность не удается выразить в позитивных терминах и терминах Спасения: она вся есть нечто, стоящее в оппозиции себе самому, другим людям и Богу. И потому люди с такой ментальностью – ментальностью греха, мирской ментальностью – не стесняются прибегать к обману и насилию. Обман и насилие. Мы видим, что происходит с обманом и насилием: их производные – это алчность, стремление к власти, а не к служению, война, эксплуатация человека человеком… Это менталитет лжи, который несомненно ведет свое происхождение от «отца лжи», великого самозванца, дьявола. Это он – отец лжи, такое определение дает ему Иисус.

Всему этому противостоит послание Иисуса, Который призывает нас признать себя имеющими нужду в Боге и Его благодати; призывает выработать сбалансированное отношение к земным благам; призывает быть доброжелательными и смиренными в отношениях с людьми; призывает познать самих себя и попытаться реализовывать себя через встречу с другими людьми и служение им. Для каждого из нас время, в течение которого мы можем быть искуплены, весьма коротко: это продолжительность нашей физической жизни в мире. Оно коротко. Возможно, кому-то оно может показаться длительным… Вспоминаю, как я пошел преподавать Таинства, Елеопомазание одному очень хорошему пожилому человеку, очень хорошему. И перед тем, как принять Святое Причастие и Елеопомазание, он произнес такие слова: «Жизнь моя пролетела». Мы, старики, очень остро ощущаем, что жизнь прошла. Всё проходит. И жизнь есть дар бесконечной Божией любви, но это также и время, чтобы засвидетельствуют Богу нашу любовь. Поэтому каждое мгновение, каждое мгновение нашего существования есть драгоценное время, необходимое для того, чтобы любить Бога и любить ближнего и чтобы тем самым войти в жизнь вечную.

Линия нашей жизни разворачивается в двойном ритме: один ритм доступен измерениям, он состоит из часов, дней, месяцев и лет; другой представляет собой последовательность узловых точек нашего развития: рождение, детство, отрочество, зрелость, старость, смерть. Каждая такая узловая точка, каждый период, каждая фаза имеет свою собственную ценность и может стать особо благоприятным моментом для встречи с Господом. Вера помогает нам оценить по достоинству духовную значимость этих периодов: в каждом из них звучит свой, свойственный именно ему призыв Господа, на который мы можем и должны дать положительный либо отрицательный ответ. В сегодняшнем Евангелии показано, как Симон, Андрей, Иаков и Иоанн ответили на адресованный им призыв Иисуса: все они были в зрелых летах; у них была профессия рыбаков, которая их кормила; у них были семьи…. Однако, едва лишь проходящий мимо Иисус окликнул их, «они тотчас оставили сети свои и последовали за Ним» (Мк 1,18).

Дорогие братья и сестры, так будем же бдительны и не позволим Иисусу пройти мимо, не поприветствовав Его. Святой Августин как-то сказал: «Я боюсь Бога всякий раз, когда Он проходит мимо». Чего же он боится? Боится не узнать Его, не заметить, не поприветствовать…

И пусть Дева Мария поможет нам проживать каждый день, каждое мгновение нашей жизни как время Спасения, время прохождения Господа мимо, время, когда Он предлагает нам последовать за Собой. Это может случиться в любую секунду. Пусть Пресвятая Дева поможет нам преодолеть мирскую ментальность, ментальность блистательных, но пустых мирских мечтаний, и выработать у себя ментальность любви и служения.

Перевод «Сибирской католической газеты»