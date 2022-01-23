Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Рядового времени. 23 января 2022 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Евангелии сегодняшней Литургии (Лк 4,14-21) повествуется о начале общественного служения Иисуса, а конкретно о Его первой проповеди. Иисус отправляется в Назарет, где Он вырос, и участвует в субботнем богослужении в синагоге. Он выходит, чтобы читать Священное Писание, и находит фрагмент из Книги пророка Исаии, в котором звучат слова утешения и освобождения, обращенные ко всем бедным и угнетенным (ср. Ис 61,1-2). Когда Он закончил читать, «взоры всех… были устремлены на Него» (Лк 4,20). И Иисус начинает Свой комментарий к прочитанному следующим образом: «Ныне исполнилось Писание сие» (Лк 4,21). Сегодня мы будем размышлять об этом. Это самая первая фраза проповеди Иисуса, зафиксированная в Евангелии от Луки. Прозвучавшая из уст Господа, она подчеркивает фактор «сегодня», проходящий сквозь все века и остающийся неизменно актуальным. Слово Божье всегда звучит «сегодня». Оно начинается с «сегодня»: когда вы читаете Слово Божие, в вашей душе наступает «сегодня», если только вы его должным образом понимаете. Сегодня. Пророчество Исайи датируется древними веками, но Иисус «в силе Духа» (Лк 4,14) делает его актуальным и, что самое главное, исполняет его, демонстрируя при этом, как нужно принимать Слово Божие: а именно сегодня. Речь идет не о событиях истории, а о том, что происходит сегодня. Иисус беседует с нашими сердцами сегодня.

Слова Иисуса повергли Его соотечественников в изумление. Оставаясь во власти предубеждений, они не поверили Иисусу, однако не могли не понимать, что Он говорит иначе, чем все прочие учителя (Лк 4,22). Они ощущают присутствие в личности Иисуса чего-то очень значительного. Что же это? Это помазание Святого Духа . Иногда случается так, что наши проповеди, наши наставления остаются отвлеченными, абстрактными: они не затрагивают души людей, не влияют на их жизнь. А почему? Потому что им недостает духовной силы. Между тем, Иисус, как мы слышим сегодня, наполняет Свое слово духовной силой и духовным смыслом. И всё это происходит сегодня. Господь сегодня говорит с вами. Порой нам доводилось слышать безупречные по форме доклады, искусно выстроенные речи, которые, однако, оставляли сердца равнодушным, а потому и неспособны были хоть что-то изменить. При всём уважении, даже многие проповеди — я констатирую это с болью — звучат весьма абстрактно и вместо того, чтобы будить душу, усыпляют ее. Когда верующие начинают поглядывать на часы – «когда же это кончится?» – это свидетельствует о том, что их души дремлют. Проповедь рискует оказаться такой, если ее не сопровождает помазание Духа: тогда она сводится к морализированию и отвлеченным рассуждениям, представляя Евангелие отстраненно-теоретически, как если бы оно было чем-то чуждым нашему времени и нашей жизненной ситуации. Это явно не тот путь. Слово, в котором не ощущается биения пульса нынешнего дня, недостойно Иисуса и остается бесполезным для жизни. Вот почему я обращаюсь прежде всего к вам, проповедники: переживайте вместе с Иисусом Его «сегодня», чтобы воплотить его в «сегодня» ваших современников. Если же вам ближе чтение лекций и докладов, то делайте это в другом месте и не в ходе проповеди, которая предназначена для возвещения Слова, способного приводить в трепет сердца.

Дорогие братья и сестры, в это воскресенье Слова Божьего я хотел бы поблагодарить проповедников и возвещателей Евангелия, хранящих верность Слову, пробуждающему сердца, хранящих верность «сегодня». Давайте помолимся за них, чтобы они умели ​​жить Иисусовым «сегодня», жить сладостной силой Его Духа, оживляющей всё Писание. Слово Божие действительно живо и действенно (Евр 4,12); оно преображает нас, оно властно вступает в нашу реальность, освящает нашу повседневную жизнь, утешает и водворяет повсюду порядок и гармонию. Помните: Слово Божье превращает обычный день в сегодня, т.е. время, когда Бог говорит с нами. Поэтому давайте возьмем в руки Евангелие и ежедневно будем выбирать из него по небольшому отрывку для чтения и запоминания. Носите с собой Евангелие в кармане или в сумке, чтобы читать его по пути на работу, в свободное время и вообще в любую минуту. И тогда постепенно мы начнем понимать, что это слово предназначено именно нам, актуально для нашей жизни. С его помощью мы сумеем встречать каждый новый день с просветленным взглядом, с чувством оптимизма, ибо Евангелие, вступая в современный нам мир, насыщает его присутствием Божиим. Я хотел бы сделать вам еще одно предложение. В текущем литургическом году мы читаем по воскресеньям Евангелие от Луки, Евангелие милосердия. Так почему бы вам не прочитать его лично целиком, отрывок по отрывку ежедневно? Пусть это будет краткий отрывок. Нам следует познакомиться с Евангелием поближе, и тогда оно преобразит нас, принесет нам радость Божию.

Кроме того, Слово Божие является маяком – ориентиром, указывающим направление Синодальному пути, на который ныне вступила Церковь. И в это время, когда мы изо всех сил стараемся внимательно выслушать и понять друг друга (ведь это не опрос, фиксирующий различные мнения, а усилие, чтобы вместе вникнуть в Слово), давайте все вместе вслушиваться в Слово Божие и внимать Святому Духу. И да испросит для нас Богородица дар постоянства, чтобы ежедневно питать себя Евангелием!

Перевод «Сибирской католической газеты»