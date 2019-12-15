Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Адвента. 15 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это третье воскресенье Адвента, которое называют «воскресеньем радости», Божье Слово призывает нас, с одной стороны, к радости, а с другой – к осознанию, что жизнь включает в себя и моменты сомнений, когда бывает трудно веровать. И радость, и сомнения – это переживания, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни.

На отчетливый призыв к радости пророка Исаии – «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис 35,1) – Евангелие отвечает сомнениями Иоанна Крестителя: «Ты ли Тот, Кто должен прийти, или ожидать нам другого?»(Mф 11,3). На самом деле пророк в своих прозрениях далеко выходит за пределы актуальной ситуации: перед ним разочарованные люди с ослабевшими руками, дрожащими коленями и робкими душами (Ис 35,3-4). Это – всё та же ситуация подвергаемой испытаниям веры, которая имеет место во все времена. Но Божий человек проникает своим взглядом за ее горизонты, ибо Святой Дух дает его сердцу почувствовать силу Божьего обетования и гарантирует Спасение: «Будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш… придет и спасет вас» (Ис 35,4). И здесь-то всё радикально и преображается: расцветает пустыня, утешение и радость преисполняют потерянные людские сердца, исцеляются хромые, слепые и немые… (Ис 35,5-6). Всё это происходит благодаря Иисусу: «Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют» (Мф 11,5).

Всё вышесказанное демонстрирует нам, что спасение затрагивает всю личность человека и возрождает ее. Но это новое рождение, вместе с приходящей вместе с ним радостью, обязательно подразумевает и умирание как для себя самого, так и для живущего в нас греха. Отсюда проистекает призыв к обращению, который составляет ядро проповеди как Иоанна Крестителя, так и Иисуса. Речь идет, прежде всего, об изменении нашего представления о Боге. И это как раз и есть то, к чему побуждает нас период Адвента. Эта тема прозвучала через вопрос, который Креститель задает Иисусу: «Ты ли Тот, Кто должен прийти, или ожидать нам другого?»(Мф 11,3). Подумать только: Иоанн всю жизнь ожидал явления Мессии. Весь его образ жизни, все его действия и поступки были продиктованы этим ожиданием. Именно поэтому Иисус дает ему высочайшую оценку: «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф 11,11). Но даже ему предстояло заново встретиться с Иисусом. И мы, как и Иоанн, тоже призваны распознать кроткий и милосердный Лик, который Бог соблаговолил принять в образе Иисуса Христа.

Адвент, период благодати, научает нас, что просто верить в Бога недостаточно: необходимо еще ежедневно очищать свою веру. Речь идет о том, чтобы готовиться к принятию не сказочного персонажа, а Бога, Который призывает и вовлекает нас, и перед лицом Которого следует сделать окончательный выбор. Дитя в яслях принимает образ беднейших наших братьев и сестер, нищих, которым «принадлежат привилегии в этой тайне, и чаще всего именно они способны распознать присутствие Бога среди нас» (Admirabile signum, 6).

Так пусть же Дева Мария поможет нам, приближаясь к Рождеству Христову, не обращать внимания на внешнее, но высвободить в сердце место для Того, Кто уже пришел и желает прийти к нам снова, чтобы исцелить все наши болезни и одарить нас Своей радостью.

Перевод «Сибирской католической газеты»