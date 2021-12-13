Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Адвента. 12 декабря 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие, Евангелие Литургии 3-го воскресенья Адвента, выводит на сцену различные группы людей: это анонимные толпы, мытари, воины… Что между ними общего? Лишь то, что всех их тронула проповедь Иоанна Крестителя. И вот, эти люди спрашивают Иоанна: «Что же нам делать?» (Лк 3,10). Что же нам делать? Этот вопрос задавали тогда. О нём я предлагаю поразмышлять и сегодня.

Сразу замечу, что заданный вопрос не был продиктован чувством долга. Скорее, он исходил из затронутых Божией благодатью сердец. Это был энтузиазм в связи с ощущаемой близостью пришествия Господа, и именно энтузиазм побуждал людей спрашивать: «Что же нам делать?». И Иоанн, со своей стороны, говорил им: «Господь близко. Что нам следует делать?». Приведем пример: представим себе, что некий дорогой нам человек идет к нам в гости. Мы с радостью и даже с нетерпением ожидаем его появления. Чтобы принять его достойным образом, мы совершаем целый ряд действий: убираем в доме, готовим самый вкусный ужин, заранее заботимся о подарках… Иными словами, есть вещи, которые мы обязательно сделаем. То же самое и с Господом. Радость от Его близкого пришествия побуждает нас задуматься: что нам нужно в этой связи сделать? А Бог, тем временем, возводит этот вопрос на более высокий уровень понимания: что мне сделать со своей жизнью как таковой? К чему я призван? Кем я стану?

Формулируя этот вопрос, Евангелие напоминает нам нечто очень важное: в жизни каждого из нас имеется миссия. Жизнь не бессмысленна и не отдана на волю случая. Нет! Жизнь есть дар. Господь дает нам этот дар, сопровождая его комментарием: познайте самих себя, и упорно трудитесь, воплощая в жизнь мечту, которая и станет вашей жизнью! Не забудем, что у каждого из нас есть своя миссия. Итак, пусть каждый из нас не стесняется вопрошать Господа: что мне делать? Давайте будем ставить перед Ним этот вопрос неоднократно. Этот вопрос не раз звучит на страницах Священного Писания: так в Книге Деяний Святых Апостолов несколько человек, услышав Петра, благовествующего о Воскресении Иисуса, «умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?» (Деян 2,37). Так спросим же самих себя: что было бы полезным для меня и для моих братьев и сестер? Как я могу этому способствовать? Каким может быть мой личный вклад для блага Церкви, для блага всего общества? Время Адвента как раз и предназначено для этого: для того, чтобы остановиться и задаться вопросом, как нам следует подготовиться к Рождеству? Мы так заняты теперь разнообразными приготовлениями, подарками и вещами, всем преходящим. Так давайте же спросим самих себя: что нам следует сделать для Иисуса и ближних? Что нам следует сделать?

После того, как прозвучал вопрос «что нам делать?», в Евангелии прозвучали и ответы Иоанна Крестителя, различные для различных категорий людей. Так Иоанн рекомендует тем, кто имеет две туники, поделиться с теми, у кого нет ни одной; мытарям, т.е. сборщикам податей, он велит ничего не брать сверх положенного (Лк 3,13); а воинам – не совершать насилий над людьми и не вымогать у них денег (Лк 3,14). Иоанн обращается с конкретным призывом к конкретному человеку: с призывом, соответствующим его уникальной жизненной ситуации. Тем самым нам был преподан ценнейший урок: наша вера должна найти свое реальное жизненное воплощение. Вера – это не некая абстрактная теория. Вера – не абстрактная теория, но и вообще не теория – нет! Вера затрагивает каждого из нас лично и преображает всю нашу жизнь. Давайте задумаемся о конкретике своей веры. Является ли моя вера абстрактной, абстрактна она или конкретна? Побуждает ли меня моя вера служить ближним, оказывать им помощь?

Итак, подводя итоги, зададимся вопросом: что же конкретно нам следует делать в эти дни, оставшиеся до наступления Рождества? Какой вклад я могу внести? Давайте возьмем что-то конкретное, даже, на первый взгляд, что-то незначительное, соответствующее нашей жизненной ситуации, и будем делать это, готовясь тем самым к Рождеству. Например: я могу позвонить одинокому человеку, навестить пожилого или больного человека, сделать что-то, оказывая помощь бедному человеку, человеку в нужде. И еще: может быть, мне следует попросить у кого-то прощения? Или самому простить, прояснить ситуацию, расплатиться с долгами? А возможно, я прежде пренебрегал молитвой и теперь, по прошествии стольких лет, пришло наконец время попросить за это прощения у Господа? Братья и сестры, давайте сформулируем что-то конкретное и исполним это! И да поможет нам в этом Богородица, от которой Бог восприял плоть!

Перевод «Сибирской католической газеты»