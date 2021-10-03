Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 27-е воскресенье Рядового времени. 3 октября 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Евангелии сегодняшней Литургии нам продемонстрирована несколько необычная реакция Иисуса – возмущение. Иисус возмущен. И, что самое удивительное, этот взрыв возмущения был спровоцирован не фарисеями, искушавшими Его вопросами относительно возможности развода, а собственными учениками, пытавшимися защитить Его от чрезмерной назойливости посетителей, а потому не позволявшими приходить к Нему с детьми. Иначе говоря, Господь гневается не на оппонентов, а на сочувствующих, желающих облегчить Его бремя, удаляя при этом подальше детей. Почему Он так поступает? Это хороший вопрос: почему Господь делает это?

Давайте вспомним – это было Евангельское чтение позапрошлого воскресенья – что Иисус, заключив в объятия ребенка, отождествил Себя с малыми мира сего. Иисус дал понять, что именно малым, то есть тем, кто зависит от других людей, кто нуждается и не может ответить взаимностью, следует служить в первую очередь (см. Мк 9,35-37). Взыскующие Бога имеют шанс обрести Его именно там, в малых мира сего, в нуждающихся: нуждающихся не только в материальных благах, но и в заботе и комфорте. Речь идет, в числе прочих, о больных, презираемых, пленных, мигрантах, заключенных. Бог там – в самых маленьких и уязвимых. Вот почему Иисус так рассердился: любое оскорбление, нанесенное одному из малых сих – бедняку, ребенку, беззащитному, – адресовано Ему лично.

Сегодня Господь снова возвращается к этому наставлению и завершает его. В заключение Он говорит: «Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия как дитя, тот не войдет в него» (Мк 10,15). Здесь – момент новизны: чтобы быть настоящим учеником недостаточно самому служить малым мира сего, а необходимо самому признавать себя малым. Это касается каждого из нас: осознаём ли мы собственное ничтожество перед Богом? Давайте задумаемся об этом, это будет нам полезно. Сознание того, что ты на самом деле так мал, что ты нуждаешься в том, чтобы тебя спасли, совершенно необходимо для принятия Господа. Это первый шаг к тому, чтобы Ему открыться. Но как же часто мы забываем об этом! Оказавшись в ситуации процветания, в благополучии, мы легко впадаем в иллюзию самодостаточности: у нас, дескать, и так всё есть, а потому мы не нуждаемся в Боге. Братья и сестры, это великий обман, поскольку в действительности каждый из нас – человек нуждающийся, человек маленький. Мы должны увидеть это свое ничтожество и признать его, и вот тогда мы найдем Иисуса.

В нашей жизни осознание собственного ничтожества есть отправная точка для достижения величия. Если вдуматься, наш внутренний рост происходит не столько на фоне наших успехов или приумножения материального богатства, сколько в ситуации переживаемых тягот, ощущения собственной беззащитности. Именно в ситуации нужды мы быстрее всего взрослеем, открывая свои сердца навстречу Богу, другим людям, обретая подлинный смысл жизни. Так давайте же откроем глаза на нужды ближних. Давайте же откроем глаза на то, насколько мы сами малы; откроем глаза на истинный смысл жизни. Ощущая свое ничтожество перед лицом проблем, перед крестом, перед болезнью, ощущая себя такими усталыми и одинокими, мы ни в коем случае не должны унывать. Спадает маска суеты, и наша немощь становится очевидной со всей возможной отчетливостью. Немощь – это и есть общая всем нам основа, это наше сокровище: ведь для общения с Богом немощь не только не является препятствием, а дает шанс. Прекрасной молитвой была бы такая: «Господи, воззри на мои немощи…» и, обращаясь к Нему, перечислить все свои немощи по имени. Таково правильное поведение перед Богом.

И в самом деле, как раз в ситуации собственной уязвимости мы ощущаем, как сильно Бог заботится о нас. В сегодняшнем Евангелии показано, что Иисус был очень нежен с детьми: «Он взял их на руки и благословил, возложив на них руки Свои» (Мк 10,16). Переживаемые тяготы, ситуации уязвимости дают нам исключительный шанс почувствовать на себе Его любовь. Люди, постоянно ведущие молитвенную жизнь, хорошо знают об этом: в «темные времена», во времена оставленности и одиночества, нежное отношение Бога к нам становится особенно явственным. Чем сильнее мы ощущаем себя малыми, тем сильнее мы ощущаем и нежное отношение Бога к нам. Божия нежность дарит нам внутренний мир, она помогает нам духовно возрастать: ведь Сам Господь приходит к нам, демонстрируя Свое понимание, Свое сострадание, Свою нежность. Всякий раз, когда мы остро ощущаем собственное ничтожество, Господь парадоксальным образом становится ближе к нам: мы чувствуем, что Он ближе. Он благословляет нас миром, Он побуждает нас к росту. Когда мы молимся, Господь привлекает нас к Себе подобно отцу, заключающему своих детей в объятия. И тогда мы становимся подлинно великими: не в превозношении собственной мнимой самодостаточности – это никого не делает великим, – но по мере собственного беззаветного упования на Отца, так, как это делают малые мира сего, как это делают дети.

Так попросим же сегодня Деву Марию об огромной милости – о возможности ощущать себя малыми: чтобы быть детьми, полностью полагающимися на Отца в уверенности, что Он обязательно позаботится о нас.

Перевод «Сибирской католической газеты»