Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 27-е Рядовое воскресенье. 6 октября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельский фрагмент сегодняшнего дня (Лк 17,5-10) выводит на первый план тему веры, о даре которой просят ученики: «Умножь в нас веру!»(Лк 17,5). Прекрасная молитва, которую нам следует повторять ежедневно: «Господи, подай нам веру!». Иисус отвечает ученикам, используя две образные аналогии: горчичного зерна и «рабов ничего не стоящих». «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас» (Лк 17,6). Смоковница – это большое мощное дерево, глубоко укорененное в земле, устойчивое к ветрам. Этим Иисус стремится показать, что вера, даже малая как горчичное зерно, способна исторгнуть из земли смоковницу. А потом пересадить ее в море, что еще более маловероятно: но нет ничего невозможного для тех, кто имеет веру, ибо они полагаются не на собственные силы, а на Бога, во власти Которого сделать всё без исключения. Вера, сравниваемая с горчичным зерном, – это вера не высокомерная и самонадеянная, но предельно смиренная, которая именно в смирении своем испытывает бесконечную потребность в Боге и в своей незначительности с полным упованием отдается Ему. Это вера, которая дает нам возможность с надеждой переживать все изменчивые обстоятельства, вера, которая помогает достойно воспринимать поражения и страдания с сознанием того, что зло никогда не будет иметь последнего слова.

Как же нам убедиться, действительно ли мы имеем веру, убедиться в том, что, пусть наша вера и будет мала как горчичное зерно, но зато является подлинной и чистой? Иисус дает разъяснение на этот счет, указывая на «измеритель веры», коим является служение. Иисус делает это с помощью притчи, которая на первый взгляд немного смущает, так как выводит на сцену фигуру сурового и бездушного хозяина. Но именно реализация власти хозяина ярко иллюстрирует главную тему притчи – послушание слуги. Иисус хочет подчеркнуть, что именно таким должно быть поведение верующего человека перед лицом Господа: человек полностью, без расчетов и претензий, предает себя в волю Господню. Такое отношение к Богу накладывает свою печать и на поведение внутри общины: ее члены отражают друг друга в радости служения, обретая свою награду именно в этой радости, а не в признании и личной выгоде, которую при этом можно поиметь. Как раз эту мысль высказывает Иисус, извлекая из притчи «мораль»: «Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк 17,10).

«Рабы ничего не стоящие», то есть не ожидающие благодарности, не имеющие претензий. «Мы – рабы ничего не стоящие» – это выражение смирения и искренности. Эти добродетели весьма полезны Церкви, ими определяется правильный образ действий внутри нее: это и есть то смиренное служение, которое Иисус ставит нам в пример, омывая ноги ученикам (Ин 13,3-17). Так пусть же Дева Мария поможет нам шествовать эти путем безупречной веры. Мы обращаемся к Ней в канун праздника Богородицы Царицы Святого Розария, соединяя свой молитвенный глас с гласом верных, собравшихся сегодня в Помпее на традиционную молитву умилостивления.

Перевод «Сибирской католической газеты»