Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 27-е Рядовое воскресенье. 4 октября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Мф 21,33-43) Иисус, предвидя Свои скорые страсти и смерть, рассказывает притчу о злых виноградарях, желая предостеречь священников и старейшин, вознамерившихся избрать ложный путь: для всех уже стали совершенно очевидны их темные намерения по отношению ко Христу, их желание устранить Его.

Аллегорическое повествование выводит на сцену некого землевладельца, который, после многих усилий по возделыванию своего виноградника, был вынужден отлучиться и передать его заботам арендаторов (Мф 21,33). Когда пришло время сбора плодов, он послал за урожаем своих слуг, но арендаторы встретили их побоями, а некоторых из них и вовсе убили. Недоумевающий хозяин отправил в свое владение другую, еще более многочисленную группу слуг, но и им был уготован тот же прием (Мф 21,34-36). Кульминацией сюжета стало решение землевладельца отправить за плодами своего сына. Однако виноградари не только не оказали тому почтения, но напротив, подумали, что лишив его жизни, они смогут навсегда завладеть виноградником. В итоге они привели свой черный замысел в исполнение (Мф 21,37-39).

Метафора виноградника достаточно очевидна: виноградник представляет собой народ, который Господь избрал, над воспитанием которого заботливо трудился. Посланные хозяином виноградника слуги – это призванные Богом на служение пророки, а сын хозяина – это Сам Иисус. Пророков в свое время не принимали и гнали, теперь гонят и Христа, больше того, намереваются убить Его. Завершая свой рассказ, Иисус формулирует Свой адресованный вождям народа вопрос: «Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» (Мф 21,40). Те, будучи не в силах противиться логике повествования, были вынуждены вынести приговор: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф 21,41).

Иисус, рассказывая столь нелицеприятную притчу, предлагает Своим собеседникам осознать лежащую на них ответственность, причем делает это без обиняков, прямо и ясно. Не следует думать, будто всё сказанное Господом относится лишь к лидерам Израиля, жившим в то далекое время. Сказанное в притче имеет непосредственное отношение ко всем временам, включая и нынешнее. Бог и сегодня ожидает, что те, кого Он послал трудиться в Своем винограднике, своевременно доставят Ему зрелые плоды. А посланы трудиться все мы. Между тем, в любую эпоху лица, облеченные властью, любой властью, не исключая и власти в Церкви, в народе Божьем, могут подпасть искушению начать действовать в своих собственных интересах, а не в интересах Бога. Иисус напоминает, что правильно исполняемая власть неотделима от служения: она вся заключается в служении, а не в эксплуатации кого-либо. Виноградник, где мы трудимся, принадлежит Господу, а не нам. Власть есть служение, и, как таковое, призвана служить общему благу, задачам распространения Евангелия. Как это ужасно, когда люди, наделенные властью в Церкви, начинают преследовать свои собственные интересы!

Святой апостол Павел во втором чтении сегодняшней Мессы учит нас, каким образом нам стать достойными тружениками в винограднике Господнем: «что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп 4,8). Еще раз: «что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Это точка зрения авторитета, но также и каждого из нас, поскольку каждый из нас, пусть в самом малом, крошечном смысле, обладает определенным авторитетом. Таким образом мы и станем Церковью, изобилующей плодами святости. Мы воздадим хвалу любящему нас Отцу и спасающему нас также и сегодня Сыну, и Святому Духу, делающему чуткими наши сердца, открывающему их полноте благодати.

Так прибегнем же к заступничеству Пресвятой Девы Марии, духовно солидаризуясь с верными, собравшимися на молебен в святилище Помпеи, и следуя благочестивой традиции читать в октябре молитву Святого Розария.

Перевод «Сибирской католической газеты»