Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 25-е Рядовое воскресенье. 22 сентября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Герой притчи, рассказанной в Евангелии сегодняшнего воскресенья, – это пронырливый и не обремененный щепетильностью управляющий, который, будучи обвинен в недобросовестном распоряжении имением своего господина, находится на грани увольнения. В этой непростой ситуации он не жалуется, не ищет оправданий и отговорок, но находит выход, чтобы обеспечить себе спокойное будущее. Он, прежде всего, трезво оценивает ситуацию, признавая свои ограниченные возможности: «Копать не имею сил, попрошайничать стыжусь» (Лк 16,3); а потом пускается во все тяжкие, в очередной раз обкрадывая своего хозяина. Он приглашает должников и сокращает их задолженность хозяину, чтобы заручиться их дружбой, надеясь, что в будущем они его отблагодарят. Он находит друзей, прибегая к коррупционным методам, и получает благодаря тем же методам свою мзду, как это сплошь да рядом делается сегодня.

Безусловно, Иисус приводит этот пример не для того, чтобы одобрять нечестность, а для того, чтобы воздать должное находчивости. Он отмечает: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил» (Лк 16,8), то есть «похвалил» ту смесь интеллекта и пронырливости, которая позволяет преодолевать сложные ситуации. Ключом к пониманию притчи является призыв Иисуса: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк 16,9). На первый взгляд, это может повергнуть в смущение. Однако же здесь всё на своих местах. «Богатство неправедное» – это деньги, которые иначе еще называют «дьявольским навозом». Это материальные блага вообще.

Материальное богатство частенько побуждает к возведению стен, к разделениям и дискриминации. Напротив, Иисус призывает Своих учеников поменять курс: «приобретайте себе друзей богатством неправедным». Он поощряет нас вырабатывать умение превращать материальные блага, материальное богатство в межчеловеческие отношения, ибо люди важнее вещей и несравненно более значимы, чем материальное богатство. В жизни по-настоящему эффективен не тот, кто владеет многими богатствами, а тот, кто выстраивает и поддерживает обширные межчеловеческие связи и отношения, имеет многих друзей благодаря различным «богатствам» другого рода. Эти «богатства» – те дары, коими его отметил Бог. Иисус указывает и на конечную цель подобного образа действий: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Иными словами, если мы сумеем преобразовать материальное богатство в инструмент братства и солидарности, то в раю нас не только будет приветствовать Бог, нас встретят и те, с кем мы охотно делились в земной жизни, правильно распоряжаясь теми ресурсами, которые предоставил нам Господь.

Братья и сестры! Прочитанный сегодня евангельский фрагмент побуждает и нас задаться вопросом нечестного управляющего, уволенного хозяином: «Что мне делать?»(Лк 16,3). В контексте наших недостатков и неудач Иисус заверяет, что у нас пока еще имеется время, чтобы победить зло добром. Пусть тот, кто спровоцировал чьи-то слезы, сделает кого-то счастливым; пусть тот, кто растратил, подаст милостыню. Если мы сделаем это, Господь похвалит нас, что мы «догадливо поступили», проявив находчивость, присущую тому, кто ощущает себя чадом Божьим и всецело принадлежит Царству Небесному.

Так пусть же Пресвятая Дева поможет нам стать находчивыми в том, что касается не столько временного успеха, сколько жизни вечной, дабы на Страшном Суде нуждающиеся, которым мы помогали на земле, засвидетельствовали, что мы воистину видели в них Самого Господа и служили Ему в их лице.

Перевод «Сибирской католической газеты»