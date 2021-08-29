Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 22-е воскресенье Рядового времени. 29 августа 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Евангелии сегодняшней Литургии сообщается о том, что некоторые книжники и фарисеи были неприятно удивлены поведением Иисуса. Их возмутило то обстоятельство, что ученики Иисуса приступили к трапезе, не совершив предварительно традиционного ритуального омовения. Они рассуждают между собой: «Такой образ действий противоречит религиозным обычаям» (ср. Мк 7,2-5).

Но и мы можем задаться вопросом: почему Иисус и Его ученики пренебрегают упомянутыми обычаями? Ведь в них в сущности нет ничего плохого, подобные ритуалы можно считать полезными: разве не стоит мыть руки перед едой? Почему же Иисус не обращает внимания на эти упущения? Он поступает так, чтобы подчеркнуть безусловный приоритет веры. В Евангелиях это засвидетельствовано неоднократно: безусловный приоритет веры. Здесь необходимо избежать одного искушения, угрожающего как тем книжникам, так и нам самим: сосредоточиться на внешнем, на формальных ритуалах, отодвинув на задний план расположение сердца, веру. Нам тоже нередко доводилось «накладывать макияж» на свою душу. Религиозный формализм вместо сердечной веры – это искушение. Искушение показным благочестием: респектабельно выглядеть снаружи, не очищая при этом сердце. Нам постоянно угрожает искушение «очаровывать Бога» демонстрацией внешней преданности Ему, но Иисус не удовлетворится таким поклонением. Иисусу угодны не внешние проявления благочестия, а искренняя сердечная вера.

Сразу же после происшедшего инцидента Иисус призвал к Себе людей, чтобы возвестить им нечто чрезвычайно важное: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека» (Мк 7,15). Зло исходит «извнутрь, из сердца» (Мк 7,21). Эти слова Иисуса по-настоящему революционны, ибо по понятиям того времени считалось, что осквернение в религиозном значении этого термина происходит через вкушение определенных продуктов питания и через нежелательные внешние контакты. Иисус коренным образом меняет эту точку зрения: приходящее извне не причиняет вреда; вредит душе лишь то, что рождается в ней самой.

Дорогие братья и сестры, всё это непосредственно относится и к нам. Мы сплошь да рядом склонны полагать, будто зло обрушивается на нас главным образом извне: от поведения других людей, от наших недоброжелателей, от неправильно устроенного общества. Как же часто мы обвиняем ближних, общество, окружающий мир во всём, что с нами происходит! Если что-то в нашей жизни идет не так – это всегда чья-то вина, а не моя: вина других людей, вина правительства, «вина» неблагоприятно складывающихся обстоятельств и т.д. и т.п. Мы тратим время на то, чтобы кого-то обвинить; но тратить время на то, чтобы кого-то обвинять, – это пустая трата времени. Поступая так, мы озлобляемся, ожесточаемся и, тем самым, изгоняем Бога из своего сердца. Уподобляемся тем персонажам из Евангелия, которые жалуются, которые возмущены, которые провоцируют споры и не принимают Иисуса. Нельзя оставаться по-настоящему благочестивым, непрерывно жалуясь: жалобы отравляют, пробуждают чувства гнева, негодования, уныния. И тогда наше сердце становится невосприимчивым к Богу.

Так давайте же сегодня попросим Господа избавить нас от склонности обвинять других людей, от уподобления детям: «Нет, это не я! Это всё он, он…». Помолимся о благодати не тратить попусту свое время, загрязняя мир жалобами, – ведь это не по-христиански. Иисус, со Своей стороны, приглашает нас взглянуть на жизнь, на мир через призму собственного сердца. Если мы заглянем внутрь себя, то обнаружим там практически всё, что так презираем вокруг. И если мы искренне попросим Бога очистить наше сердце, то именно этим начнем делать окружающий мир чище. Потому что есть один верный способ победить зло: начать побеждать его в себе самом. Первые Отцы Церкви, монахи, когда их спрашивали «каков он, путь святости?», настаивали, что начинать следует с обвинения себя самого: обвиняй себя! Обвиняй себя! Кто из нас в течение дня, хотя бы раз в течение дня, хотя бы раз в неделю способен обвинить самого себя? «Да, это он так поступил со мной, это он… Это варварство…». А что я? А я поступаю ничуть не лучше, делаю то же самое… Здесь мудрость: научиться обвинять себя. Попробуйте научиться этому: это несомненно пойдет вам на пользу. Я чувствую себя хорошо всякий раз, когда мне это удается. Это безусловно полезно всем нам, полезно всем.

Так пусть же Дева Мария, сумевшая изменить ход истории чистотой Своего сердца, поможет нам очистить наши собственные сердца, в первую очередь избавляясь от склонности обвинять других людей и жаловаться на всё подряд.

Перевод «Сибирской католической газеты»