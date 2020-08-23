Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 21-е Рядовое воскресенье. 23 августа 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее воскресное Евангелие (Мф 16,13-20) воспроизводит момент исповедания Петром своей веры в Иисуса как в Мессию и Сына Божьего. Исповедание апостола было спровоцировано самим Иисусом, пожелавшим побудить Своих учеников сделать решительный шаг в их отношениях с Ним. Действительно, весь совместно пройденный путь Иисуса с теми, кто последовал за Ним, а прежде всего с группой Двенадцати, имел своей целью воспитание в них веры. Итак, Иисус в начале спросил: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Мф 16,13). Апостолы, как и все мы, любили поговорить о посторонних людях. Все мы любим посплетничать. Обсуждение посторонних людей не подразумевает ответственности с нашей стороны, вот поэтому нам это и нравится, нравится «выводить их на чистую воду». Но в данном случае вопрос задан в перспективе веры, а не сплетен. Иисус хочет узнать «что люди говорят обо Мне?». И ученики, как можно подумать, соревнуются в изложении различных мнений, которые, возможно, в значительной степени разделяли и они сами. Они тоже разделяли эти мнения. В сущности, они были склонны считать Иисуса из Назарета пророком (Мф 16,14).

Второй заданный Иисусом вопрос затрагивает сокровенные глубины их душ: «А как же вы? – За кого вы почитаете Меня?» (Мф 16,15). Вероятно, тут на какое-то время водворилось молчание: каждый из тех, кому был адресован вопрос, должен был мысленно провести для себя линию, разобраться, по каким мотивам он лично решил последовать за Иисусом. Поэтому момент некоторого замешательства в данном случае вполне уместен. И если бы я сейчас спросил у вас: «А кто для вас Иисус?» – то и тут, скорее всего, возникло бы определенное замешательство. Замешательство апостолов было прервано Симоном, заявившим: «Ты – Христос (Мессия), Сын Бога Живого» (Мф 16,16). Этот ответ, столь полный и содержательный, был обусловлен не минутным эмоциональным порывом, сколь бы возвышенным он ни был (а мы знаем, что Петру были присущи возвышенные порывы). Нет, он стал плодом особой благодати Небесного Отца. Сам Иисус засвидетельствовал: «Не кровь и плоть открыли тебе это», т.е. не та культура, в которой Петр был воспитан, или воспринятое им от кого-то учение. Это открыл тебе «Отец Мой Небесный» (Мф 16,17). Исповедание Иисуса есть благодать Отца. Исповедать Иисуса Сыном Бога Живого, Спасителем, возможно лишь по благодати, о которой мы обязаны просить: «Отче, пошли мне благодать, чтобы должным образом исповедовать Иисуса». Притом Господь оценил по достоинству столь оперативный отклик Симона на данное ему благодатное вдохновение, торжественным образом добавив: «Ты –Петр (камень), и на камне сем я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16,18). Этим утверждением Иисус поясняет Симону смысл того нового имени, которым Он его тут же и нарекает. Это имя – «Петр». Продемонстрированная Петром вера есть краеугольный камень или непоколебимая скала, на которой Сын Божий собирается строить Свою Церковь, т.е. мессианскую общину. И Церковь до сих пор развивается на основе веры Петра, той веры, которой Иисус дает самую высокую оценку в лице Петра и которая поставила Петра во главе Церкви.

Сегодня и мы тоже слышим вопрос Иисуса, обращенный к каждому из нас: «А вы за кого почитаете Меня?». Он спрашивает об этом каждого из нас. И каждый из нас должен дать на этот вопрос не отвлеченный ответ, а ответ, продиктованный верой, иначе говоря, самой жизнью, поскольку вера и есть жизнь! «Ты для меня…» – и далее следует наше исповедание Иисуса. Это тот ответ, который требует, чтобы и мы, подобно первым ученикам, внутренне прислушивались к голосу Отца и его сочетанию с тем, чему продолжает учить собранная вокруг Петра Церковь. Прозвучавший вопрос это вопрос понимания того, кем является Христос для нас: является ли Он центром нашей жизни, главной целью нашей принадлежности к Церкви и к ее общине. Кто для меня Иисус Христос? Кто такой Иисус Христос для меня, для тебя, для вас? .. Ответ на этот вопрос мы призваны формулировать ежедневно на протяжении всей нашей жизни.

Но будьте бдительны: необходимо и достойно одобрения, чтобы пастырские инициативы наших общин были направлены на преодоление множества форм нищеты и кризисов, которые активно множатся повсюду. Милосердие – это царственный путь странствия веры, совершенствования веры. Но необходимо, чтобы дела солидарности, дела милосердия, которые мы творим, не отвлекали нас от общения с Господом Иисусом. Христианское милосердие – это не просто филантропия, это, с одной стороны, видение ближних и их нужд глазами Самого Иисуса а, с другой стороны, умение разглядеть Иисуса в лице бедных. Это истинный путь христианского милосердия, в центре которого всегда будет стоять Иисус. Так пусть же Пресвятая Мария, блаженная, ибо Она уверовала, станет нашей Путеводительницей и Образцом на пути веры во Христа и поможет нам понять, что доверие Ему придает подлинный смысл нашему милосердию и больше того, самому нашему существованию.

Перевод «Сибирской католической газеты»