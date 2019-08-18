Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 20-е Рядовое воскресенье. 18 августа 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В евангельском фрагменте сегодняшнего дня (Лк 12,49-53) Иисус предупреждает учеников о том, что наступил момент принятия окончательного решения. Его пришествие в мир, на самом деле, совпадает со временем окончательных решений: согласно Евангелию, решение невозможно отложить. Чтобы помочь лучше уяснить этот Свой призыв, Он использует образ огня, который Он же Сам и пришел принести на землю: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12,49). Эти слова имеют своей целью помочь ученикам преодолеть их леность, апатию, равнодушие, замкнутость и принять огонь Божьей любви, той любви, которая, как напоминает святой Павел, «излилась в сердца наши Духом Святым» (Рим 5,5). Именно Святой Дух дарит нам возможность любить Бога и ближнего; тот Дух, Которого мы все носим в сердце своем.

Иисус открывает Своим друзьям, а также и нам, Свое самое страстное желание: низвести на землю огонь любви Отчей, возжигающий жизнь. Этим огнем и спасается человек. Иисус призывает нас понести в мир этот огонь, благодаря которому люди узнают в нас Его истинных учеников. Огонь любви, возженный Христом в мире силой Святого Духа, — это огонь безграничный, повсеместно присутствующий. Это было заметно с самых ранних времен христианства: свидетельство Евангелия распространялось как благодатный пожар, упраздняя все разделения между людьми, социальными группами, народами и странами. Евангельское свидетельство испепеляет все формы обособления и питает открытую всем без исключения, но прежде всего — самым бедным и оставленным, любовь.

Общение с огнем любви, низведенным Иисусом на землю, охватывает всю нашу жизнь и подразумевает поклонение Богу, а также готовность послужить ближнему. Поклонение Богу и готовность служить ближнему. Первое — это поклонение Богу, что означает также обучение адорацийной молитве, о которой мы частенько забываем. Поэтому я призываю всех вас вновь открыть красоту адорацийной молитвы и как можно чаще к ней прибегать. Второе — это готовность служить ближнему: я с восхищением вспоминаю о многочисленных общинах и группах молодежи, которые во время летних каникул посвящают себя служению больным, бедным, инвалидам. Чтобы жить в духе Евангелия необходимо, дабы перед лицом всё новых и новых нужд, возникающих в мире сем, не ощущалось недостатка в Христовых учениках, способных откликаться на них всё новыми инициативами милосердия. Именно так — через поклонение Богу и служение ближнему – Евангелие будет действительно восприниматься как огонь: огонь спасительный, огонь преображающий мир, начиная притом с сердец отдельных людей.

В этой перспективе становится понятным также другое утверждение Иисуса, приведенное в сегодняшнем фрагменте, которое на первый взгляд может нас смутить: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Он пришел, чтобы «разделять огнем»му. Что именно разделять или отделять друг от друга? — Добро от зла, справедливость от несправедливости. Он пришел «разделять» так, чтобы ввергнуть в «кризис» – в хорошем смысле – жизнь апостолов, разбивая легкомысленные иллюзии тех, кто думает, будто можно соединить христианскую жизнь и мирскую суету, христианскую жизнь и всякого рода компромиссы, будто вполне совместимы религиозные практики и поведение, наносящее вред ближнему. Есть и такие, кто думает, будто совместимы истинное благочестие и суеверия: разве мало так называемых христиан обращаются к гадалкам, упрашивая их погадать по руке? Это суеверие, а не Бог! Речь идет о том, чтобы не впадать в лицемерие, чтобы быть готовыми заплатить за принятое решение цену, соразмерную Евангелию.

Это и есть то, к чему каждый из нас должен стремиться в жизни: быть последовательным и платить соразмерную Евангелию цену. Соразмерную Евангелию. Это хорошо, если мы именуем себя христианами, но, прежде всего, необходимо быть христианами в конкретных ситуациях, давая евангельское свидетельство, которое главным образом заключается в любви к Богу и братьям. Так пусть же Пресвятая Дева Мария поможет нам очистить огнем, низведенным Иисусом, свои сердца и пронести этот огонь через всю свою жизнь, являя его в радикальных и смелых решениях.

Перевод «Сибирской католической газеты»