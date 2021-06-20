Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 12-е воскресенье Рядового времени. 20 июня 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшней Литургии слова нашему вниманию предложена история о том, как Иисус утишил бурю на озере (Мк 4,35-41). В борта лодки, на которой ученики пересекают озеро, бьют ветер и волны, угрожая в любой момент ее перевернуть. Иисус тоже находится в лодке, но Он спит на корме на подушке. Перепуганные ученики взывают к Нему: «Учитель, неужели Тебе нет дела, что мы погибаем?» (Мк 4,38).

Нередко и нам, израненным жизненными испытаниями, доводилось взывать ко Господу: «Почему же Ты молчишь, почему ничего не делаешь для меня?». Так бывает, когда нас увлекает на дно любовь или когда терпит крушение наш проект, с которым мы связывали большие надежды. Или когда нас что есть силы бьют безжалостные волны тревог и забот. Или когда мы тонем в водовороте бытовых проблем, когда отчаиваемся переплыть житейское море, сбившись с курса, потеряв из виду спасительную гавань. Или в такие минуты, когда у нас решительно нет сил, чтобы идти вперед, потому что мы лишились работы или нас подкосил нежданный зловещий диагноз, выставленный нам или нашему любимому человеку. Да мало ли случается таких ситуаций, которые мы расцениваем как штормовые? Ситуаций, в которых, по нашим ощущениям, у нас больше нет сил бороться?

В этих ситуациях или в ситуациях им подобных мы, подобно апостолам, умираем от страха и рискуем потерять из виду самое главное. А главное – это то, что Иисус тоже в лодке, даже если Он кажется спящим. Он разделяет со Своими близкими абсолютно всё, что с ними происходит. Его мнимый сон, с одной стороны, приводит нас в замешательство, а с другой – подвергает испытанию. Господь здесь, рядом. Он присутствует, Он ожидает, чтобы мы, так сказать, вовлекли Его в наши дела, чтобы мы позвали Его, ввели в курс наших переживаний. Он «спит», чтобы заставить нас проснуться. Ведь для того, чтобы быть учениками Иисуса, недостаточно просто признавать, что Бог есть, что Он существует. Этого мало: необходимо самим встать рядом с Ним, возвысить свой голос и что есть силы взывать к Нему, чтобы «докричаться» до Него. Повторяю еще раз: это мы должны что есть силы взывать к Нему. Сплошь да рядом молитва сводится к отчаянному воплю: «Господи, спаси меня!». Сегодня, в День беженца и мигранта, я смотрел программу «По Его образу». Там было показано, как мигранты плывут на больших баркасах, которые в какой-то момент переворачиваются, а люди кричат: «Спасите нас!». И в нашей жизни происходит то же самое – мы кричим: «Господи, спаси нас!». Наша молитва становится воплем.

Сегодня нам следует задаться вопросом: а какие ветра бьют в борта моей жизни? Что это за волны, которые затрудняют мое плавание и подвергают угрозе мою духовную жизнь, мою семейную жизнь, да и мою психическую жизнь? Давайте сообщим обо всём этом Иисусу; давайте расскажем Ему обо всём. Господь горячо желает этого; Он желает, чтобы мы «ухватились» за Него в поисках убежища от бурных волн житейского моря. В Евангелии сказано, что ученики подошли к Иисусу, разбудили Его и стали беседовать с Ним (ср. Мк 4,38). Вот с этого и начинается живая вера: мы сознаём, что в одиночку не в состоянии удержаться на плаву; осознаём, свою нужду в Иисусе: мы нуждаемся в Иисусе как моряки нуждаются в звездах, чтобы лечь на правильный курс. Вера начинается с понимания того, что мы не самодостаточны, а потому нуждаемся в Боге. Бог начинает творить чудеса всякий раз, когда мы справляемся с искушением уйти в себя, когда отказываемся от фальшивого благочестия, повелевающего нам «не беспокоить попусту Бога», когда мы начинаем что есть силы вопить и взывать. Вот та деликатная, но, вместе с тем, необоримая сила молитвы, способной творить чудеса.

Иисус, к помощи Которого прибегают ученики, утишает ветер и волны. Он задает ученикам вопрос – вопрос, с которым обращается также и к нам: «Почему вы так напуганы? Неужели у вас нет веры?» (Мк 4,40). Ученики напуганы, потому что они больше смотрят на волны, чем на Иисуса. Вот и мы боимся, потому что видим перед собой лишь нагромождение трудностей и проблем, в то время как Господь «спит». Мы зацикливаемся на проблемах, вместо того, чтобы обратиться к Господу и вверить Ему свои заботы! Как же часто мы отводим Господу место где-то в углу, на дне плывущей по житейскому морю лодки, а разбудить Его пытаемся лишь в минуту крайней нужды! Так попросим же сегодня о благодати веры, которая никогда не устает искать Господа, которая что есть силы стучится в двери Его Сердца. Пусть Дева Мария, Которая на протяжении всей Своей жизни ни на секунду не теряла доверия к Богу, пробудит в нас фундаментальную потребность ежедневно вверять себя Ему!

Перевод «Сибирской католической газеты»