Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 11-е воскресенье Рядового времени. 13 июня 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Две притчи, которые предложены нашему вниманию в сегодняшней Литургии слова, – эти две притчи – вдохновлены текущей повседневностью и свидетельствуют о внимании Иисуса к окружающим земным реалиям и о Его проницательности. Иисус посредством образов, почерпнутых из повседневного опыта, приобщает Своих слушателей к пониманию как тайны Бога, так и того, что созревает в глубине человеческой души. Иисус говорит так, чтобы Его можно было легко понять, прибегая к метафорам, заимствованным из хорошо знакомой окружающей действительности, из обычной земной жизни. Тем самым Он дает нам понять, что даже самые привычные, не вызывающие никакого удивления события и виды деятельности, которые мы исполняем «на автомате» или которые «напрягают» нас, на самом деле таят в себе скрытое присутствие Божие, а потому имеют сокровенный духовный смысл. А потому нам следует научиться видеть, научиться умению искать Бога и находить Его во всех вещах.

Сегодня Иисус сравнивает Царство Божье, то есть Божие присутствие в сокровенной глубине окружающих вещей, в средостении мира сего, с горчичным зерном, с этим крошечным семенем – а оно действительно крошечное. Но, попав однажды в землю, оно само собой начинает прорастать, пока, наконец, не станет внушительных размеров деревом, которое «больше всех злаков» (Мк 4,31-32). И всё это проделывает Бог. Порой именно мирская суета вкупе с многообразными видами активности, которым мы посвящаем всё свое время, не позволяют нам задуматься о главном и разглядеть, как Господь действует в истории. Однако – и Евангелие уверяет нас в этом – Бог не перестает действовать и действует столь же последовательно и неуклонно, как то малое семя, которое несмотря ни на что понемногу прорастает, оставаясь при этом в тиши и безвестности. И мало-помалу оно становится деревом с пышной кроной, в тени которой все желающие могут обрести безопасное убежище. Так и семена наших добрых дел также могут показаться недостойной внимания мелочью, однако всё доброе, каким бы малым оно ни было, уже принадлежит Богу, а потому непременно принесет свой плод, пусть даже это произойдет не так быстро. Вообще любое подлинное добро отличается смирением и скромностью и действует зачастую деликатным и неприметным образом. Давайте не будем забывать об этом.

Дорогие братья и сестры, рассказывая эту притчу, Иисус стремится вселить в нас уверенность. И в самом деле, нередко обстоятельства складываются так, что нам очень легко бывает впасть в уныние, особенно при виде слабости начал добра в сравнении с кажущейся непобедимой силой зла. Или мы можем позволить сомнениям одолеть нас, обнаружив, что наши самоотверженные труды, наше усердие не приводят ни к каким результатам, что ничего в итоге вокруг нас не меняется. Но Евангелие приглашает нас взглянуть и на себя самих, и на окружающий мир по-другому. Евангелие призывает нас научиться видеть лучше, видеть даже за пределами видимого, открывая таким образом срытое присутствие Бога, действующего в нашей жизни и в истории человечества со смиренной любовью. Обретая такую уверенность, мы вместе с этим обретаем и силы для продолжения пути день за днем, терпеливо высевая семена добра, которые обязательно принесут свой благой плод в будущем. Как же важен такой подход в современном контексте: он просто необходим, чтобы достойным образом выйти из пандемии! Мы должны всячески подпитывать в себе уверенность в том, что Бог держит всё в Своих руках, от нас же требуется со всем терпением и настойчивостью отдавать себя восстановлению привычных устоев жизни и поиску новых начал.

Не исключено, что в Церкви могут пустить корни и сорняки сомнений, особенно если мы становимся свидетелями кризиса веры и провала различных проектов и инициатив. Но давайте ни на мгновенье не будем забывать, что результаты посевной зависят не от наших способностей и умений: они зависят от того, что делает Бог. Нам же поручено сеять, причем делать это с любовью, самоотверженно и терпеливо. Сила, заключенная в семени, сама по себе имеет божественную природу. Иисус иллюстрирует это в другой услышанной нами сегодня притче: земледелец сеет семя, но не знает в деталях, как именно оно развивается и плодоносит: ведь процесс роста совершается спонтанно, происходит непрерывно, днем и ночью, и всё это скрыто от чьих бы то ни было глаз (ср. Мк 4,22-26). Даже самая бесплодная почва, если ею займется Бог, небезнадежна: и она может дать новые всходы.

Так пусть же Пресвятая Мария, смиренная Раба Господня, научит нас замечать величие Бога, явленное в мелочах, и преодолевать искушение уныния. Будем веровать в Бога каждый день!

Перевод «Сибирской католической газеты»