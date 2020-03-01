Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Великого Поста. 1 марта 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В первое воскресенье Великого Поста Евангелие (Мф 4,1-11) повествует о том, как после принятого в Иордане Крещения «Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола». Христос приступил к подготовке к Своей миссии возвещения Царства Небесного так, как это раньше, в ветхозаветные времена, делали пророки Моисей и Илия (ср. Исх 24,18; 3Цар 19,8), начав с сорокадневного поста. Он начинает Великий Пост.

Под конец этого временного промежутка на сцене появляется соблазнитель, дьявол, который трижды попытался поставить Иисуса в сложную ситуацию. Первое искушение было связано с тем обстоятельством, что Иисус попросту был голоден, и вот, дьявол предложил Ему: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»(Мф 4,3). Ответ Иисуса носит весьма определенный характер: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4,4). Иисус в данном случае цитировал слова Моисея, напоминавшего народу о его длительном путешествии через пустыню, в ходе которого он не раз имел возможность убедиться, насколько его жизнь зависит от слова Божия (ср. Втор 8,3).

Предлагая свое второе искушение (Мф 4,5-6), дьявол проявляет большее коварство, в свою очередь цитируя Священное Писание. Его аргумент на первый взгляд кажется логичным: если ты так сильно уповаешь на всемогущество Божие, так докажи это на деле! Ведь само Писание гласит, что тебя поддержат и понесут на руках ангелы (Мф 4,6). Но и в этом случае Иисус не дал Себя запутать: тот, кто подлинно верует, знает, что Бога следует не испытывать («искушать»), а вверять Себя Его благости. Поэтому на библейскую цитату, интерпретированную сатаной с манипулятивном духе, Иисус ответил другой цитатой: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф 4,7).

Наконец, наступает черед третьего искушения (Мф 4,8-9), и оно-то как раз и выявило истинное намерение дьявола: поскольку приближение Царствия Божия означало скорый окончательный крах соблазнителя, тот стремился любой ценой не допустить Иисуса к исполнению Его настоящей миссии, предлагая Ему перспективу политического мессианизма. Но Иисус решительно отверг поклонение власти и человеческой славе и, в конечном итоге, прогнал соблазнителя прочь: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф 4,10). И тут к Иисусу, продемонстрировавшему абсолютную верность миссии, возложенной на Него Небесным Отцом, приступили ангелы и стали служить Ему.

Евангельское чтение сегодняшнего дня дает нам важный урок: Иисус не ведет диалога с дьяволом. Иисус отвечает дьяволу не своими словами, а Словом Божиим. А вот мы, если нас соблазняют, легко вступаем в диалог с соблазнителем, начинаем беседовать с дьяволом: сейчас я могу себе позволить сделать это, а потом побываю на исповеди. Вступать в диалог с дьяволом нельзя ни в коем случае. Иисус проделывает с дьяволом две вещи: Он прогоняет его, или же, как в данном случае, отвечает ему Словом Божиим. Будьте бдительны: никогда не вступайте с искушением в диалог, никогда не ведите диалогов с дьяволом.

Также и сегодня сатана весьма охотно проникает в жизнь людей, чтобы соблазнять их своими заманчивыми предложениями, умышленно смешивая свой голос с множеством других голосов, стремящихся усыпить совесть. С разных сторон на нас сыпятся месседжи, призывающие «поддаться искушению», чтобы познать экстаз, условием которого служит нарушение заповеди. Опыт Иисуса подсказывает, что уступить искушению – это значит проследовать путями, альтернативными тем, которые приводят к Богу. «Да ладно, сделай это, нет проблем, Господь потом простит!». «Позволь себе денек радости. – Но это грех! – Да ничего!». Всё это альтернативные пути, пути которые дают нам ощущение самодостаточности, ощущение удовлетворения жизнью, удовольствия, в котором видят самоцель. Но всё это обман: мы очень быстро убеждаемся, что чем больше отдаляемся от Бога, тем больше чувствуем себя беззащитными и беспомощными перед лицом серьезных жизненных испытаний.

Так пусть же Дева Мария, Матерь Того, Кто размозжил голову змию, поможет нам в это время Великого Поста оставаться бдительными перед лицом искушений, не поклоняться идолами мира сего, а подражать Иисусу в Его борьбе со злом. Тогда и только тогда мы сумеем стать победителями, как стал Победителем Он.

Перевод «Сибирской католической газеты»