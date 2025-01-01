Слово Папы Франциска на Вечерне праздника Пресвятой Богородицы. Ватикан, 31 декабря 2024 года

Вечером 31 декабря Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Первую вечерню праздника Пресвятой Богородицы. После богослужения последовали выставление Пресвятых Даров, пение благодарственного гимна «Te Deum» («Тебя, Бога, хвалим») и евхаристическое благословение.

Обращаясь к верующим в последний день уходящего года, Святейший Отец сказал:

«Наступило время благодарения, и мы с радостью возносим его, прославляя Пресвятую Богородицу. Она, хранящая в своём сердце тайну Иисуса, учит и нас прочитывать знамения времени в свете этой тайны.

Уходящий год был очень насыщенным для Рима. Жители города, паломники, туристы и все его посетители ощутили на себе типичную для предъюбилейного периода атмосферу, с множеством больших и малых строительных площадок. Сегодняшний вечер – время для глубокого размышления о том, что все эти работы, помимо своей очевидной ценности, отражают особое призвание Рима, его универсальную миссию. В свете только что прозвучавшего Слова Божьего эту миссию можно выразить так: Рим призван принимать всех, чтобы каждый мог осознать себя чадом Божиим и братом своему ближнему.

Поэтому сейчас мы хотим вознести благодарение Господу за то, что Он позволил нам трудиться, много работать и, главное, делать это с осознанием великого смысла, с широким горизонтом надежды на братство.

Девиз Юбилея “Паломники надежды” полон значений, зависящих от различных перспектив, которые подобны множеству паломнических “маршрутов”. Одной из наших великих дорог надежды является братство: именно этот путь я предложил в энциклике Fratelli tutti. Да, надежда мира заключена также в братстве! И как же прекрасно осознавать, что в последние месяцы наш город превратился в большую стройплощадку ради этой благородной цели: готовиться к приёму людей со всего мира, католиков и христиан других конфессий, верующих любых религий, искателей истины, свободы, справедливости и мира – всех паломников надежды и братства.

Зададимся вопросом: есть ли основание у такой перспективы? Является ли надежда на братское человечество лишь риторическим лозунгом или же она опирается на прочный фундамент, позволяющий построить что-то стабильное и долговечное?

Ответ даёт Пресвятая Богородица, указывая на Иисуса. Надежда на братский мир – это не идеология, не экономическая система, не технологический прогресс. Вовсе нет. Надежда на братский мир – это воплотившийся Сын, посланный Отцом, дабы мы все могли стать теми, кем являемся на самом деле, то есть детьми Небесного Отца, а значит, братьями и сёстрами друг для друга.

И вот, признательно любуясь обновлённой столицей, мы благодарны многим людям, которые проделали эту огромную работу, мы благодарны господину мэру за его вклад в развитие города. Давайте осознаем, что есть ещё одна, более важная строительная площадка, которая касается лично каждого из нас: на ней мы ежедневно позволяем Богу преображать нас, изменять в нас всё то, что недостойно чада Божьего, всё, что нечеловечно; и где мы каждый день стремимся жить как братья и сёстры ради наших ближних.

Да поможет нам Пресвятая Матерь идти вместе, как паломникам надежды, по пути братства. Да благословит всех нас Господь, да простит Он наши грехи и дарует силы продолжить наше паломничество в наступающем году. Спасибо!»



Источник: русская служба Vatican News