Словацкий кардинал Йозеф Томко отпраздновал 95 лет со дня рождения и 70 лет священства

Два юбилея отпраздновал на этой неделе словацкий кардинал, префект Конгрегации евангелизации народов на покое Йозеф Томко: 11 марта ему исполнилось 95 лет, а на следующий день он отметил 70-летие своего священства, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides

Торжества по случаю знаменательных дат пройдут 16 марта в соборе Св. Елизаветы словацкого города Кошице. 10 марта в часовне Словацкого Коллегиума Свв. Кирилла и Мефодия в Риме кардинал Томко возглавил Мессу, на которой присутствовали более 40 священников, монахини разных Конгрегаций и миряне, несущие служение в Риме, Словакии и Чехии.