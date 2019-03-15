Словацкий кардинал Йозеф Томко отпраздновал 95 лет со дня рождения и 70 лет священства
Два юбилея отпраздновал на этой неделе словацкий кардинал, префект Конгрегации евангелизации народов на покое Йозеф Томко: 11 марта ему исполнилось 95 лет, а на следующий день он отметил 70-летие своего священства, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides
Торжества по случаю знаменательных дат пройдут 16 марта в соборе Св. Елизаветы словацкого города Кошице. 10 марта в часовне Словацкого Коллегиума Свв. Кирилла и Мефодия в Риме кардинал Томко возглавил Мессу, на которой присутствовали более 40 священников, монахини разных Конгрегаций и миряне, несущие служение в Риме, Словакии и Чехии.
Будущий кардинал родился 11 марта 1924 года в деревне Удавске на востоке Словакии. Изучал богословие в Братиславе и Риме. Получил священническое рукоположение 12 марта 1949 г. в Риме и некоторое время нес служение в Вечном Городе. В 1962 г. был принят на работу в Римскую Курию, где сначала он трудился в Секции книжной цензуры Конгрегации вероучения, а в ходе II Ватиканского Собора (1962-1965) был консультантом от имени этой же Конгрегации, а впоследствии стал членом Папской Комиссии по вопросам семьи.
В 1979 году Папа Иоанн Павел II назначил его генеральным секретарем Синода епископов и титулярным архиепископом Доклеи. Епископскую хиротонию в Сикстинской капелле возглавил 15 сентября того же года сам Папа Войтыла. В 1985 году Томко был возведен в кардинальское достоинство и назначен префектом Конгрегации евангелизации народов. За 16 лет руководства главным миссионерским подразделением Римской Курии он совершил множество поездок по разным странам и континентам. В том же 1985 году кардинал Томко стал канцлером Папского Урбанианского университета.
Словацкий кардинал являлся одним из самых близких к Польскому Папе иерархов – Иоанн Павел II часто направлял его в качестве своего представителя на различные торжества и другие мероприятия. В 2001 г. он стал председателем Папского Комитета по Международным Евхаристическим конгрессам и оставался в этой должности до 2007 г.
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