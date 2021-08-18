Словакия в преддверии встречи с Папой Франциском (ФОТО)

Сестры из Общества Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля поделились у себя на страничке в Facebook видами сегодняшней Словакии, только что отметившей торжество Успения Пресвятой Богородицы и живущей в ожидании предстоящего визита Папы Франциска, который посетит страну уже менее чем через месяц.

Итак — август, лето, синее небо, молитва, преддверие встречи со Святейшим Отцом, яркий колорит национальных одежд и удивительная земля щедрой на любовь Словакии: