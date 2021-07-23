Словакия: полная вакцинация для посещения встреч с Папой

Полная вакцинация будет условием участия в сентябрьских встречах, связанных с визитом Папы Франциска в Словакию, — сообщил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский. Его поддержал в этом вопросе и председатель поместного епископата.

«Мы предлагаем гораздо более широкие возможности для участия в мессах и других мероприятиях, чем это возможно сейчас, но условием будет полная вакцинация участников. Мы хотим, чтобы визит Святейшего Отца в Словакию стал духовным опытом для как можно большего числа людей», — сказал министр.

Председатель Словацкой епископской конференции архиепископ Станислав Зваленский рассматривает это решение как ответ на просьбу Церкви обеспечить как можно более широкое участие верующих во встречах с Папой Франциском. «Нам сказали, что с точки зрения безопасности и технологий, это единственный реальный способ не ограничивать радикально количество людей», — заявил Митрополит Братиславский.

По материалам Vatican News