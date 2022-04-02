Скорая помощь от Папы Франциска для детей Украины

В ходе визита во Львов в прошлое воскресенье Папский элемозинарий кардинал Краевский передал автомобиль скорой помощи, благословлённый и подаренный Папой Франциском для областной больницы матери и ребёнка,

Как сообщает русская служба Vatican News, за последние недели местные власти приняли 250.000 внутренних переселенцев, бежавших из зон боевых действий.

В интервью Радио Ватикана кардинал Конрад Краевский рассказал:

«Я имею честь передать от имени Святейшего Отца особый подарок – машину скорой помощи, которая является символом, потому что она спасает жизни. Папа Римский всегда наводит мосты и несёт мир, поэтому этот автомобиль предназначен для людей, которые страдают, и он символизирует объятия Святейшего Отца, как бы выражая его слова: ‘Я близок к вам и страдаю вместе с вами, я прошу и умоляю о мире для этой страны, которая находится в тяжёлом положении’».

«Я передал председателю Львовской областной военной администрации этот автомобиль скорой помощи, он поблагодарил меня, поблагодарил Святейшего Отца и сказал, что машина будет предназначена для педиатрической больницы, для спасения детей», – сказал представитель Папы.