Скончался венесуэльский кардинал Хорхе Либерато Уроса Савино

В четверг 23 сентября отошел в вечность архиепископ Каракаса на покое кардинал Хорхе Либерато Уроса Савино, которому несколькими неделями ранее исполнилось 79 лет. В конце августа он был помещен в отделение интенсивной терапии одной из столичных клиник в связи с осложнениями после COVID-19.

Хорхе Либерато Уроса Савино родился в Каракасе 28 августа 1942 г. 16 августа 1967 г. стал священником. Получил докторскую степень по теологии в Папском Григорианском Университете, был вице-ректором, а потом ректором семинарии Святого Иосифа в Эль-Атилло и ректором Межъепархиальной семинарии в Каракасе. Святой Папа Иоанн Павел II назначил его вспомогательным епископом Каракаса в 1982 г., а в 1990 г. – архиепископом Валенсии. В 2005 г. Папа Бенедикт XVI назначил его архиепископом Каракаса, а 24 марта 2006 г. возвел его в кардинальское достоинство. В свое время кардинал Уроса состоял членом Совета кардиналов по изучению организационных и экономических проблем Святого Престола. Он принимал участие в конклаве 2013 г., избравшем на Престол Святого Петра Хорхе Бергольо, принявшего имя Франциск.

Кардинал Хорхе Уроса всё еще имел право голоса на конклаве. С его кончиной Коллегия кардиналов насчитывает 218 членов, из которых 121 могут участвовать в конклаве.

По материалам Vatican News