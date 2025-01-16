Скончался священник-салезианец Августин Дзендзель. С 1991 по 2020 год он служил в московском католическом соборе

Священник-салезианец Августин Дзендзель скончался 14 января в краковской больнице, где находился несколько дней с воспалением легких, на 90-м году жизни и 66-м году священства, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

Августин Дзендзель родился 20 апреля 1935 г. в Польше, близ Освенцима, в глубоко религиозной семье. По его словам, призвание к священству он впервые почувствовал в семилетнем возрасте. Был министрантом, хотел стать священником. Во время учебы в профессионально-технической школе подружился с салезианцами и после выпускных экзаменов поступил к ним в новициат. В 1953 г. принес монашеские обеты, окончив в 1959 г. салезианскую семинарию в Кракове, стал священником.

Работал секретарем инспектора салезианцев редактировал салезианский бюллетень, входил в состав комиссии по беатификации с. Фаустины Ковальской.

Затем начал заочно изучать юриспруденцию в Ягеллонском университете. После защиты диплома стал экономом, а затем – настоятелем Краковской провинции салезианцев. По завершении каденции (срока, на который в монашеских институтах назначаются должностные лица) попросился на приходскую работу, но вскоре был отправлен в Рим в качестве делегата польских салезианских провинций. Позже генеральный настоятель общества доверил о. Августину Дзенделю пост своего секретаря в Чехословакии и Венгрии – странам, где положение Католической Церкви при коммунистическом режиме было особенно сложным.

В 1978 г. о. Августину впервые удалось приехать в СССР – на поиски собратьев по салезианской конгрегации, выживших в годы сталинских репрессий и последующих гонений на Церковь. Эта миссия оказалась успешной.

В 1991 г. архиепископ Тадеуш Кондрусевич предложил салезианцам отцу Августину Дзендзелю и отцу Иосифу Заневскому служить в Москве. Здесь о. Иосиф стал настоятелем возрождавшегося прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а о. Августин – его викарным священником.

Отец Августин Дзендзель был назначен ответственным за пастырское и литургическое окормление московских католиков, приверженных экстраординарной (дореформенной) форме Римского обряда, согласно декрету архиепископа Павла Пецци от 8 апреля 2008 года, и совершал для них богослужения: сначала раз в месяц, затем дважды, а с начала 2012 г. – каждое воскресенье и по главным праздникам.

Весной-летом 2020 г., когда храмы были закрыты для прихожан из-за санитарных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией, отец Августин служил мессы согласно традиционному обряду в часовне курии, и они транслировались в прямом эфире через интернет. Затем ему, как и всем служащим в России священникам старше 65 лет, не разрешалось совершать богослужения с народом во избежание заражения коронавирусом. В конце ноября он был госпитализирован с двусторонней пневмонией. После болезни отец Августин Дзендзель уже не смог вернуться к пастырскому окормлению традиционной общины. Ему на смену пришел о. Антонио Серрано Готарредона, член «Opus Dei».

Последние годы отец Августин провел на покое в Польше. Он скончался в Кракове 14 января на 90-м году жизни и 66-м году священства.



Вечный покой даруй, Господи, новопреставленному отцу Августину, и свет вечный да светит ему.

Да покоится в мире Христовом. Аминь.

Фото — Ольга Хруль (cathmos.ru)