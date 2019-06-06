Скончался кардинал Элио Сгречча

5 июня в Риме скончался 90-летний итальянский кардинал Элио Сгречча, почётный президент Папской академии защиты жизни, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В телеграмме соболезнований Папа Франциск называет новопреставленного иерарха «ревностным служителем Евангелия» и с благодарностью вспоминает его великодушное служение Церкви, прежде всего, в деле защиты фундаментальных ценностей жизни посредством «тщательных научных исследований, воспитания и евангелизации». Святейший Отец возносит заупокойные молитвы, дабы Господь даровал новопреставленному кардиналу венец небесной славы, и преподаёт апостольское благословение его родственникам и близким, а также всем, кто разделяет скорбь в связи с его кончиной.

Элио Сгречча родился 6 июня 1928 года в посёлке Нидастория-ди-Ачервия в области Анконы, был рукоположён в священники 29 июня 1952 г.. На протяжении многих лет он был ректором Папской областной семинарии имени Пия XI в Фано. 5 ноября 1992 года Папа Иоанн Павел II назначил его секретарём Папского Совета по делам семьи, а в следующем году хиротонисал его во епископа с титулярной кафедрой в Заме. В апреле 1996 года Элио Сгречча вышел из состава Папского Совета, и вернулся в Римскую Курию в 2005 году, приняв должность президента Папской академии защиты жизни. На этом посту он пребывал до июня 2008 года. На консистории в Ватикане 20 ноября 2010 года Папа Римский Бенедикт XVI возвёл его в сан кардинала.

Со смертью Элио Сгреччи Коллегия кардиналов насчитывает 220 иерархов, из которых 120 избирателей и 100 без права голоса.