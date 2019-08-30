Скончался итальянский кардинал Акилле Сильвестрини

29 августа в римской больнице им. Агостино Джемелли скончался 95-летний итальянский кардинал Акилле Сильвестрини, бывший префект Конгрегации Восточных Церквей и один из ведущих деятелей ватиканской дипломатии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Акилле Сильвестрини родился 25 октября 1923 года недалеко от Равенны, после окончания духовной семинарии был в 1946 году рукоположён в священники. В возрасте 30 лет — по окончании Болонского университета, Папского Латеранского университета и Папской церковной академии — поступил на дипломатическую службу в Государственный секретариат Ватикана, служил в странах Юго-Восточной Азии. В дальнейшем прелат занимался отношениями Святейшего Престола с международными учреждениями, активно участвуя в процессах миротворчества, разоружения и защиты прав человека.

В 1971 году Акилле Сильвестрини сопровождал архиепископа Агостино Казароли во время его поездки в Москву: тогда был подписан документ о присоединении Святейшего Престола к Договору о нераспространении ядерного оружия. В начале 80-х годов прелат возглавлял ватиканскую делегацию по пересмотру Латеранских соглашений с итальянским правительством. 27 мая 1979 года святой Папа Иоанн Павел II хиротонисал прелата во епископы, 28 июня 1988 года возвёл его в сан кардинала и вскоре назначил префектом Верховного трибунала Апостольской сигнатуры. С 1991 по 2000 гг. иерарх был префектом Конгрегации Восточных Церквей, в течение долгих лет возглавлял два фонда — Общины им. Доменико Тардини и Святого Семейства из Назарета.

Со смертью Акилле Сильвестрини Коллегия кардиналов состоит из 215 иерархов, из которых 118 избирателей и 97 без права голоса.