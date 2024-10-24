Скончался Густаво Гутьеррес – «отец теологии освобождения»

Перуанский богослов Густаво Гутьеррес Мерино, которого считают основателем «теологии освобождения», скончался 22 октября в возрасте 96 лет, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на сообщение Перуанской провинции ордена доминиканцев, членом которого покойный являлся с 2001 года.

Гутьеррес родился в бедной семье в Лиме 8 июня 1928 года. Среди его предков были испанцы и коренные жители Перу. Густаво изучал медицину и литературу в родном Перу, но затем почувствовал призвание к священству и поступил в семинарию в Чили. Богословское образование он продолжил в Европе – в университетах Лувена (Бельгия) и Лиона (Франция). За годы учебы испытал сильное влияние марксизма.

В 1959 году Гутьеррес был рукоположен во священника, служил на приходе в бедном квартале Лимы, преподавал в католическом университете.

В 1968 году, в ходе Латиноамериканского епископского совета в Медельине (Колумбия), Гутьеррес впервые употребил термин «теология освобождения», основная идея которой заключалась в борьбе за социальную справедливость, за улучшение условий жизни обездоленных. В 1971 году богослов издал книгу, которая так и называлась – «Теология освобождения», вскоре переведенную на многие языки. В конце 1960-х – 1980-х годов это направление в католическом богословии стало крайне популярным в Перу, Бразилии, Чили и Центральной Америке. Кроме Густаво Гутьерреса, самыми яркими его представителями были бразилец Леонардо Бофф и испанец Йон Собрино.

В 80-е годы прошлого века идеи Гутьерреса неоднократно подвергались критике со стороны католических консерваторов, однако он шел на диалог с церковными властями, демонстрируя готовность корректировать свои тезисы, но при этом не отказываясь от поддержки самых бедных слоев общества.

В 2018 году, когда Гутьерресу исполнилось 90 лет, Папа Франциск, также уделяющий особое внимание бедным, направил ему письмо, в котором признал огромный вклад перуанского богослова в дело Церкви: «Спасибо за то, что ты принес Церкви и всему человечеству через твое богословское служение и твой выбор в пользу бедных и отверженных».