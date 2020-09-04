Скончался голландский кардинал Адрианус Симонис

Нидерландский кардинал Адрианус Йоханнес Симонис, бывший архиепископ Утрехтский, скончался 2 сентября в городе Ворхаут в возрасте 88 лет.

После ухода на покой кардинал, которого считали приверженцем консерватизма, некоторое время жил в центре движения Фоколяров в провинции Брабант, а последние годы своей жизни провел в доме престарелых в провинции Южная Голландия, передает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Будущий кардинал родился 26 ноября 1931 года в городе Лиссе, в епархии Роттердама, и был рукоположён в священники 15 июня 1957 года. С 1959 по 1966 год изучал библейское богословие в Риме, по возвращении на родину служил викарием прихода в Гааге, заботясь о больных в местной больнице Красного Креста.

В 1970 году, в возрасте 39 лет он был назначен епископом Роттердамским, а в 1983 – архиепископом Утрехтским. Монсеньор Симонис возглавлял Епископскую конференцию Нидерландов, в рамках которой руководил комиссиями по вопросам образования и религии, внеся большой вклад в защиту жизни, семьи и брака в соответствии с доктриной Католической Церкви.

25 мая 1985 года святой Иоанн Павел II возвёл иерарха в сан кардинала с титулярной кафедрой в римской базилике Святого Климента. В апреле 2005 года он участвовал в конклаве, на котором был избран Папа Бенедикт XVI, а через два года стал архиепископом Утрехта па покое.

Адрианус Симонис стал епископом в сложный для Католической Церкви в Нидерландах период. Так называемый «Голландский катехизис» (в оригинале он назывался «De Nieuwe Katechismus: Geloofsverkondinging voor volwassenen» – «Новый катехизис: изложение веры для взрослых») был издан 4 октября 1966 года Нидерландской епископской конференцией по благословению тогдашнего архиепископа Утрехтского кардинала Бернарда Яна Алфринка. Катехизис содержал ряд модернистских положений, не соответствовавших официальному учению Католической Церкви. Ватикан создал специальную комиссию, поручив ей разобрать эти положения. Однако, несмотря на критические замечания консервативных богословов, книга не была официально запрещена и переиздавалась большими тиражами.

Эти события привели к обострению отношений между католическим епископатом Нидерландов и Святым Престолом. В урегулировании конфликта ключевую роль сыграл в середине 1970-х годов кардинал Йоханнес Виллебрандс (1909-2006), занимавший Утрехтскую кафедру с 1975 по 1983 год.

Одной из своих важнейших задач кардинал Симонис, преемник Виллебрандса на посту архиепископа Утрехтского, видел в возвращении соотечественников-католиков к ортодоксальному учению Церкви.

Адрианус Симонис занимал первенствующую Утрехтскую кафедру до 2007 года, когда он ушел на покой по достижении канонического возраста.

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Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью нидерландского кардинала Адриануса Симониса, сообщает Vatican News.

«Я присоединяюсь к вам в благодарении Всемогущему Богу за верное евангельское свидетельство новопреставленного кардинала», – пишет Святейший Отец в телеграмме соболезнований кардиналу Виллему Якобу Эйку, разделяя боль Церкви Утрехта в Нидерландах.

Со смертью Адриануса Симониса Коллегия кардиналов насчитывает 220 иерархов, из которых 122 избирателя и 99 без права голоса.