Скончался бывший генерал иезуитов Адольфо Николас

Бывший генерал ордена иезуитов Адольфо Николас скончался 20 мая в Токио на 85-м году жизни. Испанский священник возглавлял Общество Иисуса с 2008 по 2016 год. Он пожелал провести последние годы жизни в той стране, где начал свое миссионерское служение, – в Японии. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Адольфо Николас Панчон родился 29 апреля 1936 года в муниципалитете Вильямурьель-де-Серрато, испанская область Кастилия и Леон. В 1953 году в городе Аранхуэс вступил в новициат Общества Иисуса. Учился в университете города Алькала-де-Энарес, где в 1960 году получил степень лиценциата философии. Затем отправился в Японию для углубления знания японского языка и культуры, до 1964 года изучал теологию в Университете Софии (Токио), 17 марта 1967 года в японской столице был рукоположен в сан священника.

С 1968 по 1971 год учился в Папском Григорианском университете в Риме, где получил степень доктора богословия. По возвращении в Японию отец Николас был профессором теологии Университета Софии в течение следующих тридцати лет.

С 1978 по 1984 год был также директором Восточноазиатского пастырского института Манильского университета на Филиппинах. В 1993 году был назначен провинциалом иезуитов Японии. Этот пост он занимал до 1999 года, после чего провел в Японии еще четыре года, неся пастырское служение среди бедных иммигрантов в Токио. В 2004 году вернулся на Филиппины, был назначен президентом Конференции провинциалов Восточной Азии и Океании. Кроме родного испанского, Адольфо Николас владел каталанским, английским, итальянским, французским и японским языками.

19 января 2008 года в ходе 35-й Генеральной конгрегации Общества Иисуса был избран главой Ордена вместо ушедшего в отставку отца Петера Ханса Кольвенбаха.

В мае 2014 года, с согласия Папы Франциска, принял решение о подаче прошения об отставке на Генеральной конгрегации Ордена в 2016 году в связи с преклонным возрастом. Его преемником стал венесуэлец Артуро Соса Абаскаль. По уставу Общества Иисуса генералы избираются пожизненно, но отец Николас – как и его предшественник отец Кольвенбах – принял решение уйти по достижении 80-летнего возраста.

Папа Франциск – также член Ордена иезуитов – последний раз встречался с собратом по ордену в Токио в ноябре прошлого года, за полгода до кончины отца Николаса, который умер в том же городе, в котором принял священный сан.

«В своем служении о. Адольфо Николас призывал использовать разум, исследование и сердце, чтобы смотреть на мир глазами Бога, чтобы делить радости, тревоги и проблемы с мужчинами и женщинами нашего времени, – говорится в некрологе, опубликованном на сайте Западноевропейской франкоязычной провинции Ордена. – Полный юмора и, вместе с тем, прагматичный, он иногда удивлял своих собратьев, стремившихся к совершенству, своими словами о том, что выгорание часто может указывать на отсутствие рассудительности и способности делать выбор. (…) Взгляды отца Николаса во многом были схожи со взглядами его ровесника и товарища по Ордену Хорхе Бергольо, ставшего в 2013 году Папой Франциском. Он также считал, что Церковь должна ‘идти на границы и окраины’, чтобы проповедовать там Христа, проявлять солидарность с бедными и страждущими, чтобы искать и узнавать Бога, действующего во всем в самых отделенных уголках мира, в глубине истории».

В своем послании к собратьям по Ордену нынешний генерал иезуитов отец Артуро Соса Абаскаль, в частности, написал: «Мы никогда не забудем два слова, которые отец Николас постоянно повторял и которые были для нас источником вдохновения в деле обновления нашего Общества: это ‘универсальность’ и ‘глубина’».

«Общество Иисуса было создано, чтобы служить единому Господу и Его Невесте – Церкви, руководимой Римским Понтификом», – пишет далее отец Соса, подчеркивая, что его предшественник «помог Обществу конкретным образом пережить это измерение, столь свойственное нашей харизме».

Заупокойная Месса по новопреставленному отцу Адольфо Николасу будет вскоре отслужена в римской Церкви Джезу́ – главном храме Ордена иезуитов. Точная дата богослужения будет определена по мере прояснения санитарных норм в связи с пандемией коронавируса.