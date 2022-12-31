Скончался Бенедикт XVI

Святейший Престол обнародовал информацию о смерти Бенедикта XVI.

«С болью сообщаю вам, что Папа на покое Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация появится как можно скорее», — сказал директор Зала Печати Св. Престола Маттео Бруни.

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Вскоре после этого, на встрече с журналистами Маттео Бруни заявил: «С утра понедельника, 2 января 2023 года, тело Папы на покое будет находиться в базилике Святого Петра в Ватикане для прощания верующих». Похороны Йозефа Ратцингера состоятся в четверг 5 января в 9 часов 30 минут на площади Святого Петра; заупокойное богослужение возглавит Папа Франциск.