Скончался бельгийский кардинал Готфрид Даннеелс

Архиепископ на покое Мехелена-Брюсселя кардинал Готфрид Даннеелс скончался утром 14 марта в возрасте 85 лет. Похороны иерарха состоятся в Кафедральном соборе Мехелена в пятницу 22 марта. В связи со смертью высокого иерарха Папа Франциск выразил свои глубокие соболезнования.

В соответствующей телеграмме Святейший Отец пишет, что он воспринял эту печальную новость с глубокой скорбью. Папа Франциск отмечает, что «этот ревностный пастырь с преданностью служил Церкви не только в своей епархии, но и на национальном уровне в качестве президента Бельгийской епископской конференции, будучи членом различных римских декастерий. Внимательно следя за вызовами современной Церкви, кардинал Даннеелс также активно участвовал в нескольких Синодах епископов, в том числе 2014 и 2015 годов на тему семьи. Ныне он призван к Богу, в это время очищения, на пути к Воскресению Господа. Я прошу Христа, победителя зла и смерти, — пишет в заключение Папа, — принять его в Свою радость и покой. В знак утешения преподаю особое апостольское благословение родственникам новопреставленного кардинала, пастырям, верующим и всем, кто примет участие в его похоронах».

Со смертью Годфрида Даннеелса Коллегия кардиналов стала насчитывать 222 иерарха, из которых 122 имеют право голосовать на конклаве, а 100 не имеют права голоса ввиду преклонного возраста.

Источник: Vatican News