Скончалась княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении княжеского дома.

Уточняется, что княгиня в среду, 18 августа, перенесла инсульт, после чего ее состояние «неуклонно ухудшалось». В субботу, 21 августа, она ушла из жизни в больнице, в окружении семьи.

Мария-Аглая (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау) была супругой правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, который взошёл на трон в 1989 году. Они поженились в 1967 году, родив в браке четверых детей: принца Алоиза, принца Максимилиана, принца Константина и принцессу Татьяну.

***

Принцесса Мария-Аглая родилась 14 апреля 1940 года в Праге, которая на тот момент входила в протекторат Богемии и Моравии. Она происходила из аристократической семьи: ее отцом был немецкий граф Фердинанд Карл Кински, матерью — графиня Генриетта Каролины Ледебур-Вихельнская. Ее дедушкой и бабушкой по отцовской линии были граф Фердинанд Винценц Кински фон Вчиниц унд Теттау и принцесса Аглая фон Ауэрсперг. Ее дедушкой по материнской линии были граф Евгений Рудольф Мария фон Ледебур-Вихельн и графиня Элеонора Лариш фон Моенних, правнучка Барбу Димитрия Штирбея, принца Валахии.

В 1945 году ее семья бежала в Германию, где Мария-Аглая училась в школе прикладного графического искусства в Мюнхене, изучала английский и французский языки. Затем она поступила в Академию прикладных искусств Мюнхенского университета, которую окончила в 1961 году.

Княгиня являлась президентом Красного Креста Лихтенштейна и почётным президентом Общества ортопедической помощи. Она также занималась вопросами образования в стране, интересовалась культурой и искусством.

Мария-Аглая была большим другом и благотворителем Преображенской епархии в Новосибирске.

Сын Марии-Аглаи и Ханса-Адама II Алоиз является наследным князем Лихтенштейна. С 2004 года он исполняет обязанности по повседневному управлению государством.