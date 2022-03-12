Скандинавские католические епископы выразили обеспокоенность «Синодальным путем» в Германии

Католические епископы скандинавских стран опубликовали совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи с направлением, в котором движется «Синодальный путь» Католической Церкви в Германии, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство CNA.

Синодальный путь – многолетний процесс, проходящий внутри католической общины Германии, направленный на переосмысление руководства Церковью, сексуальной морали, священства и роли женщин в Церкви.

«Ориентация, метод и содержание «Синодального пути» вызывают нашу обеспокоенность», –говорится в письме скандинавских прелатов от 9 марта. Письмо было опубликовано после того, как участники немецкого «Синодального пути» утвердили проекты документов, призывающих к отмене обязательного безбрачия клириков, женскому священству и благословениям однополых пар, а также изменению учения Католической Церкви о гомосексуальности.

Поиск ответов на актуальные вопросы современности понятен, однако некоторые аспекты учения Церкви должны оставаться неизменными, говорится в письме, направленном президенту епископской конференции Германии Георгу Бэтцингу. «Истинные реформы в Церкви всегда исходили из католического учения, основанного на божественном откровении и подлинной традиции… а не из капитуляции перед духом времени».

Епископская конференция скандинавских стран объединяет иерархов Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии. Среди подписавших письмо – архиепископ Стокгольма кардинал Ларс Андерс Арборелиус, епископ Тронхейма Эрик Варден, епископ Рейкьявика Давид Тенсер, президент епископской конференции епископ Копенгагенский Чеслав Козон и генеральный секретарь конференции немецкая монахиня сестра Анна Мириям Кашнер.

В феврале свою «братскую обеспокоенность» направлением Синодального пути в Генрмании высказал президент епископской конференции Польши архиепископ Станислав Гондецкий.