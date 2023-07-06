Сирия: священник-францисканец, которого похищали боевики, назначен апостольским викарием Алеппо

Папа Франциск назначил сирийского священника Ханну Джаллуфа OFM апостольским викарием Алеппо для сирийских католиков латинского обряда. Как передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Францисканской кустодии Святой Земли, отец Ханна, который в скором времени будет рукоположен во епископа, сменит уходящего на покой главу викариата монсеньора Жоржа Абу Хазема.

Ханна Джаллуф родился в деревне Кнайе в сирийской провинции Идлиб в 1952 году. Поступил во францисканский орден в 1974-м, на следующий год принес первые обеты. В 1979-м рукоположен во священника. Учился в Бейруте, в Папском салезианском университете в Риме, был вице-ректором семинарии в Аммане, ректором младшей семинарии в Алеппо, директором колледжа Terra Sancta в Аммане. В 2001 году вернулся в Кнайе и с тех пор служил настоятелем местного прихода.

Когда во время гражданской войны в Сирии многие христиане долины Оронт бежали от джихадистов, о Ханна был одним из двух священников, оставшихся на своих приходах.

В октябре 2014 года вместе с прихожанами был захвачен в плен боевиками «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Через несколько дней священника и прихожан отпустили.

В 2022 году о. Джаллуф получил из рук Папы Франциска премию св. Терезы Калькуттской – знак личной признательности понтифика тем, кто служит беднейшим из бедных.