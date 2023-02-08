Сирия. Община Св. Эгидия просит приостановить санкции

Растет число жертв разрушительного землетрясения, уничтожившего целый регион на границе между Турций и Сирией. Трагедия происходит на фоне кровопролития, от которого этот регион страдает более 11 лет. В связи с этим Община Св. Эгидия просит приостановить санкции, сообщает русская служба Vatican News.

Община Святого Эгидия, находящаяся на переднем фронте помощи населению, выразила обеспокоенность участью мухафаз Халеб и Идлиб в Сирии, тяжко пострадавших от войны, куда зарубежная помощь практически не поступает из-за международных санкций, наложенных на страну.

«Мы полагаем, что настало время приостановить санкции, чтобы как можно скорее способствовать доставке масштабной помощи для населения, изнуренного войной и землетрясением», — говорится в заявлении католической общины. Она обращается к международному сообществу с призывом «содействовать неотложной гуманитарной помощи Сирии воздушным и наземным путем, чтобы могло спастись как можно большее число пострадавших и тех, кто все потерял в период зимних холодов».



(На фото — прибытие гуманитарной помощи из Иордании для сирийцев)