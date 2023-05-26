Синодальный путь в Италии: новые указания Папы

Папа Франциск принял на аудиенции епископов и епархиальных делегатов «Синодального пути Церквей в Италии», передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец напомнил, что синодальный путь – это «прекрасный опыт слышания Святого Духа и обмена различными голосами внутри христианской общины»:

«Речь идет об уникальном духовном опыте обращения и обновления, который сможет сделать ваши церковные общины более миссионерскими и более подготовленными к евангелизации современного мира».

Папа отметил, что на самом деле синодальный путь начался 60 лет назад, когда святой Павел VI «заметил, что Церковь на Западе утратила синодальность», и создал Секретариат Синода епископов. В последнее время Синод епископов собирался раз в четыре года, и следующая его ассамблея будет посвящена как раз теме синодальности, напомнил Папа Франциск и призвал итальянских католиков «мужественно и решительно продолжать этот путь», перейдя от стадии слушаний к «стадии мудрости», с тем чтобы не растерять то, что было собрано в процессе церковного распознавания. В связи с этим Папа дал некоторые новые указания, отвечая таким образом на поступившие ему вопросы о приоритетах Церкви в отношениях с обществом.

Первое указание – не останавливаться, но продолжать синодальный процесс со смирением, бескорыстием и в духе Блаженств.

«Синодальная Церковь является таковой потому, что она живо осознаёт, что идет по истории в сопровождении Воскресшего, и она заботится не о сохранении самой себя и собственных интересов, но о евангельском служении».

Второе указание Папы для следующего этапа синодального пути — это оставаться вместе. Необходимо бороться с искушением выделять некоторых «квалифицированных деятелей», занимающихся пастырской работой, расценивая остальных верующих как «получателей» этой работы.

«Нам нужны христианские общины с расширенным пространством, где все могут почувствовать себя дома, где пастырские структуры и методы способствуют не созданию малых групп, а радости от общей ответственности».

Третье указание – быть Церковью открытой, так чтобы в ней могли найти свое место и те, кто с трудом видят свое присутствие в общине, у кого нет голоса, чьим голосом пренебрегают, те, кто чувствует себя непригодным из-за тяжелого, извилистого жизненного пути.

Папа вновь предостерег от клерикализма, который может быть также «защитным», его характеризуют жалобы на мир, который больше невозможно понять, и потребность в утверждении своей влиятельности. Папа процитировал итальянского подвижника Примо Маццолари: «Какой контраст — когда наша жизнь угашает жизнь душ! Священники – душители жизни… Вместо того, чтобы разжигать вечность, мы гасим жизнь».

Папа Франциск упомянул о синодальных группах в местах тюремного заключения – возможность прислушаться к израненному человечеству, в то же время нуждающемуся в искуплении.

В конце встречи Папа пожелал епископам и поместным делегатам синодального пути в Италии с доверием продолжать этот путь, помня, что его реализует Сам Святой Дух: именно Он побуждает нас слушать, именно Он освещает процесс распознавания, именно Он направляет решения и создает гармонию.