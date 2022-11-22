Синодальный путь в Германии: между рисками и стремлением к единству. Немецкие епископы и куриальные префекты встретились в Ватикане

18 ноября состоялось межведомственное заседание с участием глав некоторых департаментов Римской Курии и 62 католических епископов Германии, которые прибыли в Рим с визитом ad limina. По итогам встречи было обнародовано совместное коммюнике, в котором сообщается, что заседание было проведено для обсуждения «синодального пути» Церкви в Германии, который был созван с целью противостояния сексуальных преступлений духовенства и затем вписался в провозглашенный Папой всеобщий синодальный путь подготовки к Синоду епископов на тему синодальности. Некоторые подробности — в материале Vatican News.

Модератором встречи, состоявшейся в институте Augustinianum, был госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Во вступительной речи он напомнил об узах любви и общения, которые связывают епископов между собой и с Преемником Петра. Кардинал указал на риски синодального пути в Германии: привести «не к реформам в Церкви, а к реформам Церкви».

Монсеньор Георг Бётцинг, епископ Лимбурга и президент Немецкой епископской конференции, пояснил, что синодальный путь в Германии вдохновляется вниманием к Народу Божьему и болью из-за сексуальных преступлений духовенства. Монсеньор Бётцинг перечислил основные темы, которые обсуждались на синодальном пути в Германии: распределение церковной власти, всеобщее участие и миссионерское планирование; священническая жизнь; служение и должности женщин в Церкви; любовь и отношения в супружеской паре.

В своих выступлениях префекты ватиканских ведомств выразили обеспокоенность в отношении методологии синодального пути в Германии, его содержания и предложений. Ради блага церковного единства и евангелизационной миссии необходимо, чтобы выявленные на синодальном пути требования были помещены в контекст Синода Вселенской Церкви.

В ходе диалога со стороны всех ее участников была выражена убежденность в том, что они разделяют путь со всем «святым и терпеливым Народом Божиим», также и посредством различных позиций.

Были высказаны предложения временно приостановить синодальный путь в Германии, однако они не нашли всеобщего отклика.



На фото — кардинал Паролин с президентом Конференции немецких епископов монсеньором Бётцингом. На заднем плане — кардинал Маркс, архиепископ Мюнхенский и Фрайзингский: