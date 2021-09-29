Синодальный путь: что предполагается на епархиальном этапе

17 октября все поместные Церкви начнут синодальный путь. В Ватикане состоялась презентация Подготовительного документа Синода епископов, который будет проходить в два этапа: сначала – во всех поместных Церквах, а затем – в Риме.

Первый этап Синода на тему «На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия» торжественно откроется в Риме богослужениями 9 и 10 октября, а 17 октября открытие синодального пути состоится в каждой поместной Церкви.

Подготовительный документ перечисляет следующие цели синодального пути:

— оживить память о том, как Дух Святой направлял путь Церкви в истории;

— способствовать всеобщему участию в церковных процессах;

— признать и оценить богатство и разнообразие дарований Святого Духа в Церкви;

— содействовать всеобщему участию и ответственности в возвещении Евангелия;

— проанализировать, каким образом в Церкви осуществляются ответственность и власть;

— развивать способность христианской общины быть надежным партнером в общественном диалоге, в продвижении братства и социальной дружбы;

— оживить взаимоотношения между членами христианской общины, между самими общинами, а также межрелигиозный диалог, общение с социальными субъектами и т.д.;

— содействовать усвоению итогов предыдущего синодального опыта на вселенском, региональном, национальном и местном уровнях.

Таким образом, поясняется в Подготовительном документе, синодальный путь, который начнется 17 октября на поместном уровне заключается в консультации с Народом Божиим в поместных Церквах.

Поскольку соборная (синодальная) Церковь – это Церковь, которая проходит совместный путь, каждой поместной Церкви предлагается ответить на вопрос о том, каким образом он реализуется в этой конкретной Церкви и какие шаги побуждает Святой

Дух сделать ради того, чтобы этот совместный путь развивался.

Чтобы ответить на этот вопрос, поместные Церкви приглашаются, во-первых, размышлять о пережитом опыте: о том, к каким радостям и к каким трудностям привел этот опыт, какие раны выявил, какие идеи пробудил; задуматься о том, в каких из пережитых событий прозвучал голос Святого Духа, о чем Он просил, к каким действиям подтолкнул; по каким пунктам в поместной Церкви отмечается консенсус и какие пути в связи с этим перед ней открываются.

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Из Руководства (Vademecum) для Синода о синодальности:

На этом первом этапе синодального процесса должны быть заложены все последующие его стадии. Речь не идет о простом ответе на вопросник; епархиальный этап призван вовлечь как можно больше людей в подлинно синодальный опыт слушания друг друга и совместного движения вперед под водительством Святого Духа.

Дух Божий, освещающий и оживляющий этот совместный путь, — это тот самый Дух, что трудится над поручением Иисуса Его апостолам. Святой Дух действует в каждом поколении учеников, слышащих Слово Божие и воплощающих его в жизнь. Дух, посланный Христом, не только подтверждает непрерывность Евангелия Иисуса, но и освещает вечно новые глубины Слова Божия и вдохновляет решения, необходимые, чтобы продолжать путь Церкви и придавать сил ее служению (ср. Иоанн 14:25-26; 15:26-27; 16:12-15).

Подготовительный Документ намечает контуры двух «образов» из Писания, чтобы вдохновить наш путь созидания синодальной Церкви. Первый образ проступает в «общинной сцене», постоянно сопровождающей путь евангелизации, начиная с проповеднического служения Иисуса: каждый обретает свое место – толпа, апостолы и Господь. Второй указывает на опыт Святого Духа, когда Петр и ранняя община узнают о том, какой риск несут в себе неоправданные ограничения для благовестия . Мы призываем вас размышлять над этими двумя образами – источником вдохновения и помощи в синодальном процессе.

Благая Весть постоянно показывает, как Иисус обращается отверженным, выброшенным на обочину, позабытым. Для служения Иисуса характерно то, что вера всегда пробуждается там, где людьми дорожат: их вопль услышан, их присутствие замечено, их достоинство подтверждено взглядом Бога и восстановлено в общине. Подобно тому, как Петр изменился после пережитого им в доме Корнилия, так и мы должны позволить себе измениться, отвечая на приглашение Бога. В синодальном процессе Бог ведёт нас по общему пути обращения благодаря совместному опыту. Бог достигает нас благодаря другим людям, и через нас Он дотягивается до других, порой удивительным образом.

Чтобы это могло случиться, необходимо предпринять значительные усилия, действенно вовлекая наибольшее возможное число людей. За это в первую очередь отвечает епархиальное контактное лицо (лица), назначенное, чтобы руководить епархиальным этапом синодального процесса и оживлять его. Поверхностное или заданное сценарием действие, не передающее точно и во всей полноте опыт людей, или не выражающее всей полноты и разнообразия опыта, не принесет пользы.

Поэтому в начале епархиального этапа нужно определить наиболее эффективные пути обеспечения самого широкого участия верных. Мы должны лично обратиться к самым дальним, к покинувшим Церковь, к редко или вовсе не практикующим веру, к живущим в бедности, выброшенным на обочину, беженцам, изгнанным, безгласным…

Суть синодального опыта в том, чтобы слушать Бога, слушая друг друга, вдохновляясь Словом Божиим. Мы слушаем друг друга, чтобы лучше расслышать голос Святого Духа, звучащий сегодня в нашем мире. Это может произойти в ходе одной сессии, но мы настаиваем на проведении неоднократных встреч, чтобы возникла более живая атмосфера деления, чтобы люди познакомились друг с другом, стали доверять друг другу, почувствовали, что они могут более свободно говорить, созидая подлинно синодальный опыт совместного пути. Помимо формальных аспектов говорения и слушания друг друга, на заседаниях важно уделить время и для неформального взаимодействия. Паломничества, групповая деятельность, творческие инициативы, даже короткие перерывы могут воспитывать чувство общины в переживании общности жизни.

Проведение таких встреч зависит от отдельных условий. Несколько приходов, конкретные пастырские инициативы, такие как попечение о работниках здравоохранения или католического образования, монашеские общины, движения мирян, экуменические группы могут объединить свои усилия.

В особом Опроснике предложены стимулирующие вопросы, призванные положить начало этому опыту деления и слушания и способствовать ему. Цель не в том, чтобы ответить на все вопросы, нужно выбрать наиболее актуальные в вашем отдельном контексте. Можно задать и другие вопросы, и мы призываем вас к этому. Общее указание – обращайте больше внимания на типы вопросов, обращенные к личному опыту и жизненным переживаниям, чем на «вероучительные» заявления.

Полученная в ходе слушания обратная связь должна быть собрана в «итогах обсуждения». Итоги обсуждения должны быть записаны всякий раз, когда в епархии проводится встреча, призванная ответить на вопросы. Одновременно итоги обсуждения должны быть записаны каждой епархией, и, наконец, каждой епископской конференцией. Цель итогов обсуждения на любом уровне – не общее резюме всего сказанного или учебное задание. Участники распознают, что следует выбрать и записать для следующего этапа синодального процесса, передавая плод своих усилий на епархиальный уровень (в случае консультаций в епархии) и позже на уровень епископской конференции (в случае резюме, подготовленного епархией). В этом смысле, итоги обсуждения не просто передают общие тенденции и точки соприкосновения, но также подчеркивают то, что берет за живое, поощряет оригинальную точку зрения, открывает новые горизонты. Итоги обсуждения должны уделять особое внимание голосам тех, кого редко слышат и включать в себя то, что мы назвали бы “особое мнение меньшинства”. Обратная связь должна не только подчеркнуть положительный опыт, но также обратить внимание на вызовы и отрицательный опыт, чтобы отражать реальность услышанного. В обратную связь должны войти какие-то детали отдельного собрания: позиции участников, радости и вызовы совместного распознавания.

Обратная связь от отдельных ассамблей в дальнейшем образует результирующий итоги обсуждения на епархиальном уровне. Каждая епархия вносит свой конкретный вклад в странствие всего Народа Божия, венчая труд слушания и распознавания обобщающими итогами обсуждения. Этот документ может также помочь в определении последующих шагов на синодальном пути отдельной Церкви. Для содействия последующим этапам синодального процесса важно сжато выразить плоды молитвы и размышления не более чем на десяти страницах. Иные тексты могут быть приложены к епархиальному документу в качестве обоснования или дополнения его содержания.

Итоги обсуждения в каждой епархии далее передаются епископским конференциям и синодам Восточных Церквей. В свою очередь указанные органы подготовят свои собственный итоги обсуждения в том же описанном выше духе распознавания, основываясь на полученных ими епархиальных документах. Епископские конференции и синоды Восточных Церквей в дальнейшем представят свои итоги обсуждения в Генеральный Секретариат Синода Епископов, который подготовит первую версию рабочего документа (Instrumentum Laboris) на основе опыта на отдельном уровне.

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Подготовительный Документ (на основных языках)

Руководство (Vademecum) (на основных языках)

Переводы на русский будут доступны позже.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве