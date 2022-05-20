Синодальность и инвалидность

19 мая в Ватикане состоялась онлайн-конференция «Вклад людей с инвалидностью в Синод о синодальности». Организатор встречи – Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни в сотрудничестве с Синодом епископов. Сообщает русская служба Vatican News.

Помимо руководства ватиканского ведомства и Секретариата Синода епископов, делегатов от епископских конференций и церковных учреждений, занимающихся душепопечением об инвалидах, в конференции приняли участие более тридцати человек с инвалидностью из 20 стран, в частности, из Италии, Австралии, Мексики, Либерии, с Филиппин, из Германии. Среди них, — незрячий дьякон, люди с синдромом Дауна, с аутизмом. Была и участница из Львова, которая поделилась мыслями об инвалидности и войне, в частности, о том, сколько людей становятся инвалидами именно по причине войн.

Встреча 19 мая была первым из нескольких этапов процесса, который завершится в конце сентября. За это время люди с ограниченными возможностями смогут ответить на опросники Синода и внести свой вклад, который будет включен в Рабочий инструмент синодальной ассамблеи.

Представитель Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни Витторио Шельцо, который в лоне этого ватиканского учреждения занимается организацией пастырской работы среди людей с инвалидностью, в интервью Vatican News отметил: «Очень часто в отношении к людям с инвалидностью имеется предубеждение, будто тем, кому трудно высказаться, нечего сказать». Однако у этих людей есть свое богатство, которое они, хотя и с трудом, могут привнести в жизнь Церкви. Прежде всего это опыт их веры. «Необходимо преодолеть патерналистский подход, побуждающий нас лишь учить инвалидов и считать, что человек в инвалидной коляске должен лишь молча слушать. Инвалиды просят нас, чтобы мы это преодолели», — подчеркнул Шельцо.

Католическая Церковь имеет богатую традицию в области инвалидности, начиная с евангельских слепых и хромых и заканчивая многочисленными святыми, познавшими опыт увечий и ограниченных возможностей.

«Иисус исцеляет слепых и хромых, — пояснил Шельцо, — но Он просит их следовать за Ним. В Евангелиях мы видим заботу о теле, но Иисус освобождает людей потому, что Он хочет, чтобы люди с инвалидностью пошли за Ним». Представитель ватиканского департамента рассказал историю одного из участников встречи – Мэттью из Либерии. Он был исцелен благодаря одной ассоциации, основанной католической монахиней. Сегодня Мэттью сам трудится на передовом фронте служения инвалидам, и это происходит в африканской стране, где множество людей пострадали от войны и от противопехотных мин. Исцеление Мэттью полностью свершилось в тот момент, когда он последовал за Господом.