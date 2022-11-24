Синод УПЦ принял решение о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви

23 ноября 2022 года на заседании Священного Синода УПЦ приняли решение о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви, сообщает «Седмица» со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Синод создал соответствующую комиссию, которая будет работать над восстановлением мироварения в Киеве. Комиссию возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор.

Исторически мироварение в Киевской Митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем святое миро варили в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика в Украине прекратилась. Собор Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 мая 2022 года в Киеве, имел рассуждение о возобновлении мироварения.

Учитывая это, Священный Синод принял решение возобновить мироварение в Украинской Православной Церкви.