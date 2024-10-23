Синод: почему вопрос о диаконисах не является приоритетным

В ходе очередной ассамблеи Синода епископов в Ватикане префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес сделал заявление, относящееся к пятой рабочей группе, которая изучает «Некоторые богословские и канонические вопросы, касающиеся специфических форм служения». Группу возглавляет секретарь по доктрине вышеназванного департамента. Передает русская служба Vatican News.

Заявление Фернандеса касалось одной из тем, которая была предложена для этой группы экспертов, а именно возможности женского диаконства. Префект напомнил, что Святейший Отец приостановил изучение этого вопроса как недостаточно «назревшего». Вместе с тем Папа Франциск «крайне обеспокоен» вопросом роли женщин в Церкви, поручив Департаменту вероучения – а затем Синоду – сосредоточиться именно на этой теме, не развивая ее в направлении возможности принятия «священного сана» для женщин. Причина заключается в том, что женское диаконство никоим образом не решает проблемы миллионов женщин в Церкви, роль которых недостаточно признана.

Фернандес напомнил, что, когда Департамент богослужений установил новое служение специально поставленных катехизаторов, он предложил епископатам две возможные формы такого служения. Первая включала катехизаторов в узком смысле, тех, кто проводит катехизацию. Вторая форма была предложена для женщин-катехизаторов, которые фактически возглавляют общины там, где нет священников, исполняя различные функции, о чем особым образом шла речь на Синоде об Амазонии. Епископские конференции могли ввести в своих поместных Церквах эту вторую форму служения для женщин-катехизаторов, однако это сделали очень немногие. Авторитет женщины, играющей значимую роль в общине, не требует священного сана, однако епископаты не воспользовались такой возможностью развития женских служений, так что вопрос диаконства для женщин оказался неактуальным.

Далее префект заметил, что, когда служение аколитов стало возможным и для женщин, это было принято лишь незначительной частью епархий.

Еще один мотив неактуальности женского диаконства заключается в том, что даже мужчины-диаконы есть не во всех епархиях, а там, где они есть, они часто исполняют лишь функцию министрантов.

Все это, подвел итог Фернандес, показывает, что вопрос поставления диаконис сегодня не является приоритетным ответом на потребность продвижения женщин в Церкви.

Кардинал Фернандес попросил присылать в Департамент вероучения свидетельства женщин, которые на самом деле возглавляют общину или исполняют авторитетную функцию, причем эта функция не навязана общине, а была обретена благодаря импульсу Святого Духа перед лицом потребностей народа. «Реальность выше идеи», — пояснил префект и обратился к женщинам, участвующим в Синоде, с просьбой помочь ему получить подобные свидетельства, чтобы в дальнейшем обсудить пути участия женщин в руководстве Церковью. Префект сообщил, что в четверг 24 октября он готов выслушать идеи, касающиеся роли женщин в Церкви, и заверил, что все это не отменяет работы специальной комиссии по изучению женского диаконства, которая продолжает действовать под руководством кардинала Джузеппе Петрокки.