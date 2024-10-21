Синод: обращение китайских епископов

Во время проходящего в Ватикане Синода китайские епископы Иосиф Ян Юнцян и Викентий Чжань Сылу выступили с речью, в которой подчеркнули единство Католической Церкви в Китае со Вселенской Церковью. В их обращении звучала тема роли католичества в Китае и его взаимодействия с местной культурой. Передает русская служба Vatican News.

Епископы из Китайской Народной Республики участвуют в Синоде в третий раз, после 2018 и 2023 г. До подписания Временного соглашения между Святейшим Престолом и правительством Китая в сентябре 2018 года никто из духовных лиц из континентального Китая не мог участвовать ни в соборах, ни в Синодах епископов.

«Церковь в Китае идентична Католической Церкви в других странах мира: мы принадлежим к одной вере, получаем одно крещение и остаёмся верными единой, святой, вселенской и апостольской Церкви»: с этих слов начал своё обращение епископ архиепархии Ханчжоу монс. Иосиф Ян Юнцян.

В продолжение темы епископ Викентий Чжан Сылу из епархии Фунина обратил внимание участников Синода на роль миссионеров в интеграции христианского учения в китайские культурные традиции. Католическая Церковь должна сохранять подлинность своей веры, не игнорируя уникальные черты различных культур: «Быть синодальной Церковью, сосредоточенной на евангелизационной миссии, означает уважать и слушать голоса истории, культуры и традиций на пути поиска конечной цели человечества ‒ поиска Бога», ‒ отметил прелат.

Монс. Викентий Чжан Сылу затронул современные вызовы, с которыми сталкивается Церковь в Китае, включая вопросы воспитания детей в смешанных браках, соблюдения местных законов или «как разрешить путаницу среди мирян, возникшую из-за смешения народных верований с некоторыми аспектами традиционной культуры». По его словам, Церковь находится на новом этапе, когда особенно важно разобраться в этих вопросах, опираясь на исторический опыт и голос Святого Духа.

Оба епископа выразили желание продолжать сотрудничество с католическими общинами по всему миру и пригласили зарубежные католические группы посетить Китай, чтобы лучше понять местную ситуацию и укрепить связи.



(На фото — епископ Иосиф Ян Юнцян пожимает руку Папе Франциску)