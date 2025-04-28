Сикстинскую капеллу готовят к конклаву

С понедельника 28 апреля Сикстинская капелла закрывается для посетителей в связи с подготовкой к конклаву. Приостановлены также все посещения Ватиканских садов и некрополя Via Triumphalis.

Согласно апостольской конституции Universi Dominici Gregis, изданной святым Иоанном Павлом II в 1996 году и обновленной в феврале 2013-го Папой Бенедиктом XVI, только кардиналы, не достигшие 80 лет, могут избирать Папу Римского и быть избраны на престол преемника святого Петра. Вместе с тем число кардиналов-избирателей не может превышать 120. Никто из кардиналов не может быть исключен из конклава, даже те, кто, будучи возведен в сан на консистории, не принёс присягу и не получил перстень и биретту.

Прежде чем начать конклав, его участники должны в течение 15 дней ожидать прибытия всех кардиналов-избирателей, однако Коллегия кардиналов может начать конклав раньше, если все участники уже собрались.

В случае отсутствия кого-то из избирателей конклав может продолжаться лишь при уверенности, что речь идет о болезни либо об отказе; если кто-то заболевает во время конклава, то он может вернуться на конклав после выздоровления.

Во время конклава все кардиналы находятся в Доме Святой Марфы, который будет закрыт для посторонних, — как и Сикстинская капелла, место проведения выборов нового Папы.

Кардиналы-избиратели не смогут вести переписку, пользоваться телефоном и социальными сетями; те, кто находятся на территории Града Ватикан по работе, также не смогут общаться с кардиналами.

Весь персонал, который будет содействовать проведению конклава, дает присягу сохранять «абсолютную тайну» и не использовать никаких записывающих устройств.

Кардиналам запрещено передавать когда-либо и кому-либо сведения о том, что обсуждалось внутри Сикстинской капеллы, — если только для этого не будут получены полномочия от новоизбранного Папы.

Камерленго и кардиналы-ассистенты должны также удостовериться в отсутствии прослушивающих устройств в Сикстинской капелле и какого-либо взаимодействия с внешним миром, посредством которого информация о происходящем на конклаве может проникнуть за пределы капеллы.



Источник: русская служба Vatican News