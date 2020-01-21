«СИБИРСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

25 лет назад, в январе 1995 г., в тогда еще очень скромном полиграфическом исполнении, увидел свет первый в истории номер «Сибирской католической газеты»…

Первым главным редактором новорожденного издания стал священник Павел Пеции, FSCB, ныне – архиепископ-митрополит, возглавляющий Архиепархию Божией Матери в Москве. В дальнейшем изданием руководили священник Анджей Обуховский, диакон Владимир Дегтярев, а в своем нынешнем составе редакция работает с 2015 г. За минувшие четверть века официальным органом Преображенской епархии в Новосибирске пройден немалый путь: СКГ обзавелась собственным интернет-порталом и группами в социальных сетях, а ее печатная версия, хотя и стала выходить несколько реже, чем в начале, но зато в полноцветной печати и в современном дизайне. А вот цели издания остались прежними: рассказать читателю о важных событиях в жизни Вселенской Церкви, католической общины в России, в нашей епархии, познакомить его с живыми свидетельствами христиан нашей эпохи и недавнего прошлого, с интересными людьми, с полезными аналитическими материалами…

Празднуя свой юбилей, редакция «Сибирской католической газеты», от всего сердца благодарит своего «крестного отца», по инициативе которого она и появилась на свет – Владыку Иосифа Верта, а также своих прежних редакторов и сотрудников и, конечно же, своих читателей, как тех, кто прошел с нами весь четвертьвековой путь, так и тех, кто присоединился «по дороге»: относительно давно или совсем недавно, или же только собирается сделать это. Мы рады вам, молимся о вас и просим ваших молитв. А самим себе пожелаем многая и благая лета!