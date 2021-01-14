Швейцарская гвардия Ватикана пополнилась новобранцами

Пятнадцать новобранцев Папской швейцарской гвардии прибыли в Рим, чтобы пройти специальную военную подготовку и пополнить личный состав самой маленькой государственной армии мира, передает Седмица со ссылкой на Catholic News Agency.

Новобранцы старейшей в мире постоянной армии, уже прошедшие начальную военную подготовку в Швейцарии, теперь пройдут двухмесячный курс специальной военной подготовки в армии Ватикана, готовясь к выполнению своего долга по защите Папы и Апостольского дворца. «Мы рады приветствовать пятнадцать новобранцев из Швейцарии, – заявил пресс-секретарь Швейцарской гвардии сержант Урс Брайтенмозер. – Среди пополнения девять немецкоязычных, четыре франкоязычных и два италоязычных рекрута, и после их подготовки и принятия присяги личный состав гвардии достигнет 134 человек». Три года назад Ватикан постановил увеличить личный состав Папской швейцарской гвардии со 110 до 135 человек. Несмотря на пополнение, она по-прежнему остается самой маленькой армией мира.

Рекруты Папской швейцарской гвардии должны соответствовать определенным требованиям. Новобранцев набирают из неженатых католиков возрастом 19-30 лет и ростом не менее 5 футов 8 дюймов (173 см) – такой рост считался очень высоким в средневековое время. Рекрут должен иметь швейцарское гражданство и представить положительную характеристику от приходского священника. Швейцарские гвардейцы широко известны в мире своей яркой полосатой формой, латами и шлемами, неизменными с эпохи Возрождения. Казармы стражников расположены на восточной окраине Ватикана, рядом с Апостольским дворцом. В настоящее время идет сбор средств на ремонт казарм.

Ватиканские вооруженные силы были созданы Папой Юлием II в 1506 году. Их главная задача – «служить Папе и защищать его», и в тексте торжественной присяги новобранцы клянутся делать это, «не щадя собственной жизни, если это потребуется». Кроме того, вместе с жандармами Ватикана они несут службу безопасности в городе-государстве.

После специального курса военной подготовки новобранцев приведут к присяге 6 мая, в очередную годовщину разграбления Рима и великой битвы 1527 года, в которой 147 швейцарских гвардейцев геройски пали, защищая Папу Климента VII от мятежных войск Священной Римской империи. В прошлом году дата присяги была впервые вынужденно перенесена на октябрь из-за пандемии коронавируса, когда анализы 13 швейцарских гвардейцев дали положительный результат, поэтому каждый новый призывник по прибытии в Италию сдаст тест на коронавирус и получит право на вакцинацию уже в этом месяце.