Швейцария: епископы против проекта «Гражданский брак для всех»

Швейцарские епископы выступили против законопроекта «Гражданские брак для всех». Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В специальном заявлении по этому поводу епископы подчеркнули, что, с одной стороны, они поддерживают намерение парламента признать равные права всех людей в том, что касается получения наследства, но при этом отмечают, что необходимо различать между дискриминацией и дифференциацией.

Епископская конференция Швейцарии считает, что для однополых браков вполне достаточно уже существующего законодательства, а вот введение понятия «брак для всех», которое уравнивает между собой все возможные партнерства, может привести к негативным этическим последствиям в том, что касается так называемых репродуктивных прав. Дело в том, что гражданский брак подразумевает не просто публичное признание взаимных чувств: его цель – создание стабильного института, прежде всего для защиты прав детей, родившихся в супружеском союзе. Для того, чтобы иметь детей, однополые пары должны прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям, которые этически неприемлемы и препятствуют праву ребенка на осведомленность в отношении своего происхождения. Епископы напоминают, что не существует «права на ребенка», но существуют лишь «права ребенка».

Епископы уточняют, что в их компетенцию входит преимущественно брак как Таинство, то есть союз мужчины и женщины, заключенный перед Богом как общение любви, открытое для продолжения рода.

«Это и есть причина, по которой епископская конференция против использования термина ʺбракʺ в гражданской сфере в отношении какого бы то ни было союза между двумя индивидуумами независимо от пола», — поясняют епископы, которые считают опасными «попытки решить проблемы дискриминации, игнорируя различия между людьми»: именно признание этих различий необходимо для того, чтобы можно было жить с этими различиями, имея равные права.