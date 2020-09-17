Школы в России смогут учесть религиозные особенности при составлении меню

Школы в России смогут учесть религиозные особенности при составлении меню

Сентябрь 17, 2020

Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила РИА Новости начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Предусмотрено, впервые это прописано, может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню… Если это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы», — рассказала Шевкун на вебинаре «ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором».

В случае, если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он, как объяснила представитель ведомства, должен принести справку, «соответствующее заключение от лечащего врача». В этом случае образовательная организация «обязана будет обеспечить его этим питанием».

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна