Школы в России смогут учесть религиозные особенности при составлении меню

Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила РИА Новости начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню… Если это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы», — рассказала Шевкун на вебинаре «ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором».

В случае, если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он, как объяснила представитель ведомства, должен принести справку, «соответствующее заключение от лечащего врача». В этом случае образовательная организация «обязана будет обеспечить его этим питанием».